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  4. Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar! Fenomen isim bir anda yere yığıldı

Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar! Fenomen isim bir anda yere yığıldı

24.11.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da gelinler ve kaynanalar arasındaki diyaloglar sık sık gündem oluyor. Haftanın son gününde yarışmada şoke eden anlar ekrana gelecek. Fenomen kayınvalidelerden biri olan Beyhan Hanım'ın bir anda yere yığıldığı anlar fragmana damga vurdu.

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Muftakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler çok konuşuluyor. Nursel Ergin'in sunduğu programda bu defa stüdyo bir anda karıştı.

Haftanın final gününde fenomen yarışmacı Yeşim Öksüz ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz, son bölüme damga vuran bir olaya imza atacaklar.

gelinim düşme anı

Kayınvalide Beyhan bugünkü programda bir anda yere yığılıyor ve fenalık geçiriyor. Beyhan Hanım'ın yere yığıldığı anlar stüdyoda büyük paniğe yol açıyor.

gelinim kayınvalide bayılma

Öte yandan final yemeklerinden birinin içerisinde, hiç olmaması gereken bir şey de çıkıyor.

yemek

O anlarda Nusel Ergin 'Final gününde bu olacak iş değil' diyerek isyan etti.

nursel

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