Gelinim Mutfakta'da şoke eden anlar! Fenomen isim bir anda yere yığıldı

Gündüz kuşağının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Muftakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler çok konuşuluyor. Nursel Ergin'in sunduğu programda bu defa stüdyo bir anda karıştı.

Haftanın final gününde fenomen yarışmacı Yeşim Öksüz ve kayınvalidesi Beyhan Öksüz, son bölüme damga vuran bir olaya imza atacaklar.

Kayınvalide Beyhan bugünkü programda bir anda yere yığılıyor ve fenalık geçiriyor. Beyhan Hanım'ın yere yığıldığı anlar stüdyoda büyük paniğe yol açıyor.

Öte yandan final yemeklerinden birinin içerisinde, hiç olmaması gereken bir şey de çıkıyor.

O anlarda Nusel Ergin 'Final gününde bu olacak iş değil' diyerek isyan etti.







