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Gelinim Mutfakta'da stüdyo karıştı! Gülcan çılgına döndü! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının 11 Haziran Salı ekrana gelen 317. yeni bölümünde ortalık karıştı. Gülcan, kaynanası Besime Hanım ile eski yarışmacı Güngör'ün yaptığı görüntülü konuşmadan rahatsız oldu ve ortalığı ayağa kaldırdı. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 11 Haziran Salı günü çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta 317. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Vahideh Bakhshayeshizadeh aldı. Salı günü en düşük puan alan gelin 10 puanla Gülcan oldu. En yüksek puanı alıp çeyrek altın sahibi olan gelin ise 14 puanla Hatice oldu. Vahide ise 12 puanda kaldı.

GÜLCAN ÇILGINA DÖNDÜ!
Gelinim Mutfakta son bölümde, Besime hanım ve Güngör, telefonda görüntülü konuşma yaptıkları sırada kulise Gülcan girince olanlar oldu. Besime hanımın "aşkımlı", "hayatımlı" konuşmaları Gülcan'ın sinirlenmesine neden oldu. Güngör'ü yarıştığı süre boyunca sevemeyen ve kaynanası ile olan sıkı fıkı yakınlaşmalarından rahatsız olan Gülcan telefonu Besime hanımdan alarak görüşmeyi sert bir şekilde sonlandırdı. Sonrasında Gülcan, öfkesine hakim olamadı ve Güngör'ün mutfaktaki tüm fotoğraflarını yırtmaya başladı.

HÜSNİYE'NİN YORUMLARI KIZDIRDI
Gelinim Mutfakta 317. bölümde, tadım ve puanlama sırası Hüsniye hanıma geldiğinde ortalık karıştı. Önceki yarışmaları izleyenlerin bildiği üzere Hüsniye hanım yemeklerin tatlarını kendi üslubunda anlamlandırmaya çalışırdı. Yarışmaya bu hafta geliniyle birlikte tekrar katılan Hüsniye hanım, bu özelliğini kaybetmediğini gösterdi. Bu bölümde yaptığı eleştiri yorumları sorun oldu. Yemekleri tattıktan sonra "Birlikte aşk yaşıyor, patatesle tavuk!", "Evlendikten bir ay sonra boşanmaya kalkan çift gibi rezalet bir tat!", "Ayrı ayrı odalarda yatan çiftler gibiler!" gibi betimlemeleri Besime hanım ve Gülcan'ı kızdırdı. Özellikle Gülcan bu tarz açıklamalarla yemekleri eleştirmemesini istediği Hüsniye hanımla sert bir tartışmanın içine girdi.


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