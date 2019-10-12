Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık! Bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta 11 Ekim Cuma kim birinci oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 11 Ekim Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 370. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri pişmeyen muzlu cheesecake tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 370. Bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çifti aldı. Fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kayınvalidelerin haftalık puanları doğrultusunda son ikiye Duygu ve Dilek kaldı. İki isim arasından en az puanı alan isim ise 50 puanla Duygu oldu.

Puanlara göre elenmesi gereken ekip Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım'dı ancak bu anlarda şaşırtan bir açıklama geldi. Annesinin rahatsız olduğunu ve ameliyat olacağını açıklayan Kıymet, kendi isteğiyle gitmek istediğini dile getirdi. Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle Gelinim Mutfakta'dan elendi.