Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık! Bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta 11 Ekim Cuma kim birinci oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 11 Ekim Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 370. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri pişmeyen muzlu cheesecake tarifi ile yarıştılar.
GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 370. Bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ve Aysel Açıkalın-Duygu Çınar çifti aldı. Fakat, sürpriz bir gelişme yaşandı. Kayınvalidelerin haftalık puanları doğrultusunda son ikiye Duygu ve Dilek kaldı. İki isim arasından en az puanı alan isim ise 50 puanla Duygu oldu.
Puanlara göre elenmesi gereken ekip Duygu ve kayınvalidesi Aysel Hanım'dı ancak bu anlarda şaşırtan bir açıklama geldi. Annesinin rahatsız olduğunu ve ameliyat olacağını açıklayan Kıymet, kendi isteğiyle gitmek istediğini dile getirdi. Kıymet ve kayınvalidesi Nur Hanım kendi istekleriyle Gelinim Mutfakta'dan elendi.
5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Nur-Kıymet Çoban ve Çiğdem-Elif Akçam çiftinden birisi kazandı. Hafta puanları toplamasında en yüksek puana ulaşan Elif, 5 altın bileziğin sahibi oldu.
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 370. bölümde gün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Elif Akçam, Duygu Çınar ve Kıymet Çoban aldı. Çeyrek altını ise 16 puan toplayan Kıymet kazandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum