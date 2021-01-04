Gelinim Mutfakta ekşili köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi nedir? Ekşili köfte malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi ile gündeme geldi. Yarışmanın 611. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek ekşili köfte oldu. Edirne ve Gaziantep yörelerinde meşhur olan bu lezzet ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Ekşili köfte tarifi kısaca bir sosun içinde kıymadan hazırlanan topların buluşturulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi...

EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için;

200 gr az yağlı dana kıyma

Yarım adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 çorba kaşığı pirinç

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı un

Suyu için;

4 bardak su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 havuç

1 patates

3 çorba kaşığı konserve bezelye

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Sosu İçin;

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

Üzeri için;

1 tutam kıyılmış maydanoz

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Ekşili köfte yapımı için ilk olarak yoğurma kabına köfte malzemeleri eklenelir ve 10 dakika boyunca yoğurulur. Küçük parçalar alınır avuç içi hafifçe ıslatılarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlanır ve unlanmış tepsiye dizilir arada sallanır.

Patates ve havuç küp küp doğranıp, zeytinyağı ve tereyağıyla kavrulur.Tencereye 4 su bardağı su, tuz ve karabiber eklenir. 5 dakika.kaynatılir. Kaynayan suya köfteler yavaş yavaş karıştırarak ilave edilir. 10 dakika kısık ateşte kaynatılır.