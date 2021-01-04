Gelinim Mutfakta ekşili köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi nedir? Ekşili köfte malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi ile gündeme geldi. Yarışmanın 611. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek ekşili köfte oldu. Edirne ve Gaziantep yörelerinde meşhur olan bu lezzet ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Ekşili köfte tarifi kısaca bir sosun içinde kıymadan hazırlanan topların buluşturulması olarak tanımlanabilir. Onur Büyüktopçu’nun vedasının ardından Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi ile televizyon başındakilerin iştahını kabarttı. İşte Gelinim Mutfakta ekşili köfte tarifi...
Köftesi için;
Suyu için;
Sosu İçin;
Üzeri için;
Ekşili köfte yapımı için ilk olarak yoğurma kabına köfte malzemeleri eklenelir ve 10 dakika boyunca yoğurulur. Küçük parçalar alınır avuç içi hafifçe ıslatılarak misket büyüklüğünde köfteler hazırlanır ve unlanmış tepsiye dizilir arada sallanır.
Patates ve havuç küp küp doğranıp, zeytinyağı ve tereyağıyla kavrulur.Tencereye 4 su bardağı su, tuz ve karabiber eklenir. 5 dakika.kaynatılir. Kaynayan suya köfteler yavaş yavaş karıştırarak ilave edilir. 10 dakika kısık ateşte kaynatılır.
Başka bir kapta un, yoğurt, yumurta ve limon çırpılır. Kaynayan köftelerin suyundan 1 kepçe ilave edilip tekrar çırpılır.Kaynayan köftelere azar azar karıştırarak ilave edilir. Son olarak maydanoz eklenir.
Direkt olarak kaynayan köfte suyuna terbiye olarak isimlendirilen yoğurtlu karışımın dökülmesi kesilmeye neden olabilir. Bu nedenle yoğurtlu karışım azar azar ilave edilmeli ya da suyundan biraz alarak bu karışım ılıştırılmalıdır.
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