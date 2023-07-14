Gelinim Mutfakta Lahm-ı Kiraz tarifi! Lahm-ı Kiraz (Vişne kebabı) nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Halep mutfağında vişne kebabı tarifi farklı tarif denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Hem lezzetli hem de doyurucu bu tarif misafir sofralarınıza çok yakışacak. Gelinim Mutfakta'da yapılan lahm-ı kiraz tarifi haberimizde.

MALZEMELER 1 kilo vişne

300 gr az yağlı kıyma

Tuz, Karabiber

1 tatlı kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı toz şeker

3 kaşık sadeyağ (ayranı alınmış tereyağı)

Üzerini süslemek için;

Yarım bağ maydanoz

Altına dizmek için;

3 pide ekmeği ya da 5 tane halep ekmeği.

TARİF Vişne kebabı yapmak için öncelikle vişneleri bir süzgeç yardımı ile ovarak suyunu sıkın. En son süzgeçte kalan posasına 1 pardak su ilave edip onu da ezin.

Vişne suyunu tencereye alıp içine 1 tatlı kaşığı tuz ve şekeri ilave edip kaynatın. Sonra altını kısın yaklaşık yarım saat daha kaynamaya devam etsin.

Kıymaya karabiber, yeni bahar ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın 3 kaşık sade yağda kavurun. Kavrulan köfteleri vişne suyunun içine atın 15 dakika da öyle pişsin.

Ekmekleri üçgen üçgen doğrayıp tepsiye dizin üzerine vişne kebabını döküp ince kıyılmış maydanozla süsleyin.

AFİYET OLSUN!

