Gelinim Mutfakta Lahm-ı Kiraz tarifi! Lahm-ı Kiraz (Vişne kebabı) nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Gelinim Mutfakta lahm-ı kiraz (vişne kebabı) tarifi merak ediliyor. 14 Temmuz Cuma günü Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Lahm- kiraz tarifini en güzel yapan gelin 5. sezonun birincisi olacak. Lahm-ı kiraz (vişne kebabı) tarifini ilk kez duyanlar tarifin detaylarını araştırıyor. İşte lahm-ı kiraz tarifi ve malzemeleri...
Halep mutfağında vişne kebabı tarifi farklı tarif denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Hem lezzetli hem de doyurucu bu tarif misafir sofralarınıza çok yakışacak. Gelinim Mutfakta'da yapılan lahm-ı kiraz tarifi haberimizde.
MALZEMELER
1 kilo vişne
300 gr az yağlı kıyma
Tuz, Karabiber
1 tatlı kaşığı yenibahar
2 yemek kaşığı toz şeker
3 kaşık sadeyağ (ayranı alınmış tereyağı)
Üzerini süslemek için;
Yarım bağ maydanoz
Altına dizmek için;
3 pide ekmeği ya da 5 tane halep ekmeği.
TARİF
Vişne kebabı yapmak için öncelikle vişneleri bir süzgeç yardımı ile ovarak suyunu sıkın. En son süzgeçte kalan posasına 1 pardak su ilave edip onu da ezin.
Vişne suyunu tencereye alıp içine 1 tatlı kaşığı tuz ve şekeri ilave edip kaynatın. Sonra altını kısın yaklaşık yarım saat daha kaynamaya devam etsin.
Kıymaya karabiber, yeni bahar ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın 3 kaşık sade yağda kavurun. Kavrulan köfteleri vişne suyunun içine atın 15 dakika da öyle pişsin.
Ekmekleri üçgen üçgen doğrayıp tepsiye dizin üzerine vişne kebabını döküp ince kıyılmış maydanozla süsleyin.
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