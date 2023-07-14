YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Et Yemeği Tarifleri
    4. Gelinim Mutfakta Lahm-ı Kiraz tarifi! Lahm-ı Kiraz (Vişne kebabı) nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    Gelinim Mutfakta Lahm-ı Kiraz tarifi! Lahm-ı Kiraz (Vişne kebabı) nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    14.07.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta lahm-ı kiraz (vişne kebabı) tarifi merak ediliyor. 14 Temmuz Cuma günü Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Lahm- kiraz tarifini en güzel yapan gelin 5. sezonun birincisi olacak. Lahm-ı kiraz (vişne kebabı) tarifini ilk kez duyanlar tarifin detaylarını araştırıyor. İşte lahm-ı kiraz tarifi ve malzemeleri...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 45dk
    Kalori/Porsiyon -

    Halep mutfağında vişne kebabı tarifi farklı tarif denemek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Hem lezzetli hem de doyurucu bu tarif misafir sofralarınıza çok yakışacak. Gelinim Mutfakta'da yapılan lahm-ı kiraz tarifi haberimizde.

    MALZEMELER

    • 1 kilo vişne
    • 300 gr az yağlı kıyma
    • Tuz, Karabiber
    • 1 tatlı kaşığı yenibahar
    • 2 yemek kaşığı toz şeker
    • 3 kaşık sadeyağ (ayranı alınmış tereyağı)
    • Üzerini süslemek için;
    • Yarım bağ maydanoz
    • Altına dizmek için;
    • 3 pide ekmeği ya da 5 tane halep ekmeği.

    TARİF

    • Vişne kebabı yapmak için öncelikle vişneleri bir süzgeç yardımı ile ovarak suyunu sıkın. En son süzgeçte kalan posasına 1 pardak su ilave edip onu da ezin.
    • Vişne suyunu tencereye alıp içine 1 tatlı kaşığı tuz ve şekeri ilave edip kaynatın. Sonra altını kısın yaklaşık yarım saat daha kaynamaya devam etsin.
    • Kıymaya karabiber, yeni bahar ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın 3 kaşık sade yağda kavurun. Kavrulan köfteleri vişne suyunun içine atın 15 dakika da öyle pişsin.
    • Ekmekleri üçgen üçgen doğrayıp tepsiye dizin üzerine vişne kebabını döküp ince kıyılmış maydanozla süsleyin.

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bayram sofralarınız şenlenecek! Lokum gibi kavurma tarifiBayram sofralarınız şenlenecek! Lokum gibi kavurma tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    Gelinim Mutfakta tarifi

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

    Sahilde ayağına takıldı! Gizemli iskeletin parçaları gündem yarattı

    Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

    Sahnedeki o anlar olay oldu! "Beni yedi küçük Icardi"

    Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

    Sosyal medya bu ikiz kardeşleri konuşuyor! Yaşlarını duyan şaştı

    Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

    Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.