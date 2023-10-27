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    4. Gelinim Mutfakta laz böreği nasıl yapılır, malzemeleri ne? Baklavalık yufkadan nefis laz böreği tarifi

    Gelinim Mutfakta laz böreği nasıl yapılır, malzemeleri ne? Baklavalık yufkadan nefis laz böreği tarifi

    27.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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    Laz böreği tarifi, Gelinim Mutfakta programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Karadeiz'in meşhur bir lezzeti olan laz böreği, ismi börek olsa da bir tatlı türüdür. Yufkaların arasına muhallebi konularak yapılan bu vazgeçilmez lezzet en son şerbetle buluşturuluyor. Deneyenlerin bağımlısı olduğu laz böreği, misafir sofralarınıza çok yakışacak. Peki, laz böreği nasıl yapılır, hangi malzemelerle? İşte nefis laz böreği yapımı...

    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 33dk
    Kalori/Porsiyon -

    Laz böreği, yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Artvin Hopa Laz Böreği, dinlendirilen hamurun ince yufkalar halinde açıldıktan sonra; kendine has hazırlanan muhallebinin yufkaların ortasına konularak pişirilmesi ile elde edilen üründür. Hopa Laz Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Yufka açmakla vakit kaybetmeden baklavalık yufka ile hazırlayabileceğiniz pratik laz böreği tarifi haberimizde.

    BAKLAVALIK YUFKADAN LAZ BÖREĞİ TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 paket baklavalık yufka (42 adet)
    • Sıvı yağ
    • 250g tereyağı
    • Muhallebisi İçin;
    • 2 adet yumurta
    • 4 su bardağı süt
    • 5 yemek kaşığı un
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • 1 su bardağı şeker
    • 1 paket vanilya
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • Şerbeti için;
    • 2,5 su bardağı şeker
    • 2 su bardağı su
    • Yarım limon suyu

    TARİF

    • İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye şeker ve suyu alarak şeker eritene kadar karıştıralım. 15 dakika kadar şerbetimizi kaynamaya bırakalım.
    • Şerbetimiz kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakalım.
    • Muhallebisi için tenceremize yumurtalarımızı alarak tel çırpıcı ile karıştıralım, bir taraftan sütümüzü de yavaş yavaş ekleyelim
    • Un, nişasta, şeker, vanilya ve karabiberi ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım
    • Koyulaşıp kıvam alan muhallebimizi ocaktan alalım ve daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye aktaralım. Kaseminizin üzerini, muhallebiye değecek şekilde streçleyelim.
    • Baklavalık yufkalarımızı tezgaha alalım ve kullanacağımız fırın kabı boyutunda keselim. Kestikten sonra baklavalık yufkaların üzerine nemli bir bez örtelim ki kurumasın.
    • Fırın kabımızı sıvı yağ ile hafifçe yağladıktan sonra 3 adet baklavalık yufkayı fırın kabımıza yerleştirelim ve üzerine erittiğimiz tereyağından sürelim. Bu şekilde 21 adet yufkayı her 3 yufkada arasına tereyağı sürerek yerleştirelim. Son yufkamızın üzerine tereyağı sürmeyelim.
    • Muhallebimizi yufkanın üzerine boşaltalım ve güzelce yayalım.
    • Üst kısma da tekrar 21 adet yufkayı her 3 yufkada 1 arasına tereyağı sürerek yerleştirelim.
    • En son kata da bolca yağ sürdükten sonra böreğimizi dilediğimiz boyutta keselim.
    • Ardından 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakalım.
    • Fırından aldığımız ve ilk sıcağı çıkan böreğimizin üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim ve en az 2 saat dinlenmeye bırakalım.
    • Şerbetini güzelce çeken böreğimizi kestiğimiz yerlerden tekrar keserek servis edelim.

    AFİYET OLSUN!


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