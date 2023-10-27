Gelinim Mutfakta laz böreği nasıl yapılır, malzemeleri ne? Baklavalık yufkadan nefis laz böreği tarifi

Laz böreği, yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin, Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Artvin Hopa Laz Böreği, dinlendirilen hamurun ince yufkalar halinde açıldıktan sonra; kendine has hazırlanan muhallebinin yufkaların ortasına konularak pişirilmesi ile elde edilen üründür. Hopa Laz Böreği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Yufka açmakla vakit kaybetmeden baklavalık yufka ile hazırlayabileceğiniz pratik laz böreği tarifi haberimizde.