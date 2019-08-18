Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon yayın tarihi

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği program, bu sezonda da ekranların en çok altın dağıtan yarışması olmaya devam edecek.

Gelinim Mutfakta’da, birbirinden iddialı gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda edecek.

Hem eğlendiren hem yarıştıran program “Gelinim Mutfakta” 19 Ağustos Pazartesi günü saat 12.15’te Kanal D’de!

