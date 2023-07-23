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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 Gelinim Mutfakta 6. sezon tanıtımı yayımlandı

23.07.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 14 Temmuz Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında sezon finali heyecanı yaşandı. En yüksek puanı alan Miyase gelin 5. sezonun birincisi olurken Tuğba gelin ise 2. olmuştu. Gelinim Mutfakta'nın 6. sezon tanıtımı yayımlandı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 Gelinim Mutfakta 6. sezon hangi tarihte başlıyor?

Gelinim Mutfakta yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaların puan verdiği Gelinim Mutfakta yarışmasını Nursel Ergin sunmaktadır. Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba gelin arasından 5. sezonun birincisi Miyase gelin olurken ikinci gelin Tuğb olmuştu. Programın sevenleri Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonuna ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta Yeni Sezon tanıtımı yayımlandı. Kanal D’nin sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta 6. sezonu ile 31 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Gelinim Mutfakta

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar. 14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.

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