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Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yayın tarihi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 01:55 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezonu sürpriz değişiklikle açıyor. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Fatih Ürek yarışmadan ayrılırken yerine ise ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu geldi. Onur Büyüktopçu'nun sunacağı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yayın tarihi açıklandı

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak. Fatih Ürek'in ayrılmasının ardından ise yarışmanın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

TV8'de iki sezon boyunca Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de olacak.


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