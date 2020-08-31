Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yayın tarihi açıklandı

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon bölümleriyle ekranda olacak. Daha önce olduğu gibi hafta içi her gün yayınlanacak programın sunucusu Fatih Ürek artık olmayacak. Fatih Ürek'in ayrılmasının ardından ise yarışmanın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

TV8'de iki sezon boyunca Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de olacak.

Mutfak alev aldı, mücadele başladı! ???? ????️

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu #GelinimMutfakta yeni sezonuyla 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 11.00'de #KanalD'de!@onurbuyuktopcu pic.twitter.com/kxdb4x1ihD — Kanal D (@KanalD) August 30, 2020



