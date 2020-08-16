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Gelinim Mutfakta yeni sezon saat kaçta? Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Televizyonda öğle kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Yine Fatih Ürek'in sunacağı eğlenceli Gelinim Mutfakta programında birbirinden iddialı gelinler ve kaynanalar yarışacak.

Gelinim Mutfakta yeni sezon saat kaçta? Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Gelinim Mutfakta yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelinlerin yarışacağı, kayınvalidelerin puan vereceği programın yeni günü ve saati belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonu başlıyor. 17 Ağustos’tan itibaren hafta içi her gün saat 13.15'te ekrana gelecek olan program, bu sezon da izleyenleri ekran başında eğlendirecek.

Üstelik bu seneden itibaren artık Fatih Ürek de yarışmacılara puan verecek.

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