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Gelinin attğı buketi paylaşamayan kadınlar

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 21:55 | Son Güncelleme

Gelin buketini paylaşamayan kadınların videosu sosyal medyada yayıldı.

Gelinin attığı buketi paylaşamayan kadınlar birbirini yerlerde sürükledi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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gelin çiçek buket düğün

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