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Gelinin bekareti bozulmadan nikah yok! Cinsel ilişki yasakları pes dedirtti

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 15.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

Dünyanın hemen hemen her yerinde cinsellikle ilgili bir yasak söz konusu.

Dünyanın dört bir yanındaki cinsel yasaklar, duyanlara ''yok artık!'' dedirtiyor.

Dünyanın en tuhaf cinsel yasakları

GUAM ADASI

GUAM ADASI
Bu adada, gelin bakire ise evlenmesi kesinlikle yasak. Nikahın gerçekleşmesi için, gelinin bakireliğinin bozulması gerekiyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Ülkede, eşlerin el ele tutuşmaları ve öpüşmeleri kesinlikle yasak.

KOLOMBİYA

KOLOMBİYA
Kolombiya'da gelinin annesinin, gerdek gecesi gelin ve damadın yanında olması zorunlu. Anne olmayınca, düğün gerçekleşmiyor.

HONG KONG

HONG KONG
Hong Kong'ta bir kadın, istediği takdirde sadakatsiz kocası ve onun metresini öldürebilir.

WASHINGTON

WASHINGTON
Bu ülkede, cinsel ilişki boyunca tek pozisyon kullanmak yasak.

MINNESOTA, ABD

MINNESOTA, ABD
Minnesota eyaleti, kötü kokan çiftlerin ilişkiye girmesini yasakladı.

BOLİVYA

BOLİVYA
Bolivya'da erkeğin, başka bir erkekle bastığı karısını öldürmesi serbest.

İSPANYA

İSPANYA
İspanya'da, sahilde sevişmek yasak.

İSVEÇ

İSVEÇ
İsveç'te, fotoğraf kabininde çıplak poz vermek yasak.

MACARİSTAN

MACARİSTAN
Budapeşte'de, otel odasının perdeleri açıkken, cinsel ilişkiye girmek yasak.

LÜBNAN

LÜBNAN
Eşeklerle ilişkiye girme yasağı Lübnan'dan.

OREGON, ABD

OREGON, ABD
Oregon eyaletinde erkeğin, karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada yemin etmesi kesinlikle yasak.

PENSİLVANYA, ABD

PENSİLVANYA, ABD
Pensilvanya'da, kamyonda cinsel ilişkiye girmek kesinlikle yasak.
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cinsel ilişki yasak

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