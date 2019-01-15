Gelinin bekareti bozulmadan nikah yok! Cinsel ilişki yasakları pes dedirtti

Dünyanın dört bir yanındaki cinsel yasaklar, duyanlara ''yok artık!'' dedirtiyor.
Dünyanın en tuhaf cinsel yasakları
GUAM ADASI
Bu adada, gelin bakire ise evlenmesi kesinlikle yasak. Nikahın gerçekleşmesi için, gelinin bakireliğinin bozulması gerekiyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Ülkede, eşlerin el ele tutuşmaları ve öpüşmeleri kesinlikle yasak.
KOLOMBİYA
Kolombiya'da gelinin annesinin, gerdek gecesi gelin ve damadın yanında olması zorunlu. Anne olmayınca, düğün gerçekleşmiyor.
HONG KONG
Hong Kong'ta bir kadın, istediği takdirde sadakatsiz kocası ve onun metresini öldürebilir.
WASHINGTON
Bu ülkede, cinsel ilişki boyunca tek pozisyon kullanmak yasak.
MINNESOTA, ABD
Minnesota eyaleti, kötü kokan çiftlerin ilişkiye girmesini yasakladı.
BOLİVYA
Bolivya'da erkeğin, başka bir erkekle bastığı karısını öldürmesi serbest.
İSPANYA
İspanya'da, sahilde sevişmek yasak.
İSVEÇ
İsveç'te, fotoğraf kabininde çıplak poz vermek yasak.
MACARİSTAN
Budapeşte'de, otel odasının perdeleri açıkken, cinsel ilişkiye girmek yasak.
LÜBNAN
Eşeklerle ilişkiye girme yasağı Lübnan'dan.
OREGON, ABD
Oregon eyaletinde erkeğin, karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada yemin etmesi kesinlikle yasak.
PENSİLVANYA, ABD
Pensilvanya'da, kamyonda cinsel ilişkiye girmek kesinlikle yasak.
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