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Gelinini önce dövdü, sonra evini yaktı! Korkunç olayda yeni gelişme

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği ve evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce tartıştığı gelinini darp ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezası verilen M.Ö, oğlu M.Ö. ve gelini F.Ö'nün Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.

Kısa sürede 2 katlı evi saran alevler yan binaya sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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Bu arada mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö, polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.

M.Ö. ve F.Ö. çiftinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.Ö, polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Gelin F.Ö, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kayınpeder

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yazıklar olsun kadın şiddetine son
Yazıklar olsun bu nasıl büyüklüktür
öldürmesi lazım bu ülkede yoksa darp taciz cinayete teşebbüs yada kundakçılık doğal şeyler
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