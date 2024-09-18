MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelinliği pek beğenilmemişti... Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar o detaya şaşırdı

Gelinliği pek beğenilmemişti... Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar o detaya şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Ünlü çift sade nikahın ardından bu özel günü yakın dostlarıyla özel bir akşam yemeği ile kutladılar. Sade nikah görüntülerinin yayılmasıyla birlikte Deniz'in gelinliğine de yorumlar yapılmaya başlandı. Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın da damatlığının fiyatı ortaya çıktı...

Gelinliği pek beğenilmemişti... Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar o detaya şaşırdı

MYNET- Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Roma'da evlendi.

Şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in sade nikahından görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PINAR DENİZ 1

GELİNLİĞİ PEK BEĞENİLMEDİ

Ünlü ismin gelinliği pek beğenilmedi ve 'bir de özel tasarımmış', 'çok aramış mı', 'emanet gibi durmuş' şeklinde yorumlar yapıldı.

PINAR DENİZ 2

DUYANLAR ÇOK ŞAŞIRDI

Şimdi de Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı. Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu iddia edildi. Damatlığın gelinlikten pahalı olması ise dikkat çekti.

DENİZ

Gelinlik ve damatlığın fiyatları ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından pahalı bulunurken bazı kullanıcılar tarafından da normal bulundu. Ayrıca sosyal medyada; 'Damatlığın gelinlikten pahalı olduğunu ilk kez duyuyorum' yorumları yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
En Çok Okunan Haberler
Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Teröristbaşı fetullah gülen için yolun sonu yaklaşıyor! Pörtlek gözlü son fotoğrafları ortaya çıktı

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Bu sefer ki oyun çok büyük…

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

Havalimanında dudak uçuklatan tavuk döner fiyatına yorum yağdı

8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

8 yaşındaki çocuğu boğarak öldüren katili unutturmayacak iki kelime

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Mutfakların vazgeçilmezi dev marka iflas başvurusunda bulundu

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

Lübnan'da çağrı cihazları patladı! Dünya gözünü o markaya çevirdi... Beklenen açıklama geldi: Diğer firmayı işaret ettiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.