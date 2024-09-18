Gelinliği pek beğenilmemişti... Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı! Duyanlar o detaya şaşırdı

MYNET- Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile Roma'da evlendi.

Şimdilerde 1.5 aylık hamile olduğu söylenen Pınar Deniz'in sade nikahından görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GELİNLİĞİ PEK BEĞENİLMEDİ

Ünlü ismin gelinliği pek beğenilmedi ve 'bir de özel tasarımmış', 'çok aramış mı', 'emanet gibi durmuş' şeklinde yorumlar yapıldı.

DUYANLAR ÇOK ŞAŞIRDI

Şimdi de Pınar Deniz'in gelinliğinin Kaan Yıldırım'ın damatlığının fiyatı ortaya çıktı. Deniz'in gelinliğinin 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığının ise 350 bin TL olduğu iddia edildi. Damatlığın gelinlikten pahalı olması ise dikkat çekti.

Gelinlik ve damatlığın fiyatları ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından pahalı bulunurken bazı kullanıcılar tarafından da normal bulundu. Ayrıca sosyal medyada; 'Damatlığın gelinlikten pahalı olduğunu ilk kez duyuyorum' yorumları yapıldı.