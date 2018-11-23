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Gelinlikle ‘kürek çekerek’ damat adayını arıyor!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 23.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Evlenme konusunda çok istekli olan Ray isimli kadın bu konuda farklı bir yöntem benimsedi.

Tüm gününü gelinlikle geçiren Ray, 'kürek çekerek' gönlünün efendisini arıyor.

Damat adayı bulmak için gelinlikle sokaklarda dolaşıyor!

New York'ta yaşayan Ray, kendi has yönetimiyle damat adayını aramaya karar verdi. Inside Edition'e konuşan Ray adlı kadın, evleneceği kişiyi bulmak için sevdiği işlerini gelinlik giyerek yapmaya karar verdiğini söyledi.
Arkadaşlarının genelde internet üzerinden başlayan ve başarısızlıkla sonuçlanan ilişki deneyimlerini dinledikten sonra bu karar aldığını belirten Ray şunları anlattı: "Gerçekten evlenmek istiyorum. Sadakat istiyorum. Bu yüzden kendime bir profil oluşturacağım, yapmayı sevdiğim her şeyi gelinlikle yapacağım".
Ray, bu kararından sonra gelinliği ve duvağı internet üzerinden 100 dolara satın alıp sevdiği işleri yapmaya başladı.
Şimdiye kadar, Ray, kürek çekerken, bakkaldan alışveriş yaparken gelinliğini giydi. Şimdi de yine gelinlikle İsrail ve Fransa'ya gitmeyi planlıyor. Ütü istemeyen bir gelinlik giydiğini vurgulayan Ray, "Onunla seyahat etmek harika bir şey" diye ekledi.
İnsanların verdiği tepkiyle ilgili olarak da Ray, "İnsanlar seni gelinlik içinde görmeyi seviyor. Alkışlıyorlar, tezahürat yapıyorlar. 'Devam et' diyorlar" diye konuştu.
Şimdiye kadar birkaç ilişki teklifi aldığını belirten Ray, "Zaman alıyor. Bu harika şeyi istiyorsun, bu bağlantıyı istiyorsun, Hayatını biriyle geçirmek istiyorsun. Ozaman, bazen bu bunu bulmak zaman alır ve bu sorun değil" dedi.
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