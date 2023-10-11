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Gelip geçici nasıl yazılır? Gelip geçici ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

08.10.2023 19:31 | Son Güncelleme:
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Zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe dilinin bu zenginliği çeşitli sebeplere bağlıdır. Türkçe farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış ve bu kelimeleri zamanla Türkçeleştirmiştir. Ayrıca birden fazla kelime bir araya gelerek farklı anlamlara karşılık gelen yeni kelimeler de türetebilir. Bu tür kelimeler birleşik kelimelerdir ve bazıları ayrı bazıları ise bitişik yazılmalıdır.

Türkçede yazım kuralları ve telaffuz kuralları olası hataların önüne geçmek için oluşturulmuştur. Bu kurallara uyulmaması sonucunda yazım ya da telaffuz hataları yapılır. Bazı kelimeler birleşik türdedir ve bitişik ya da ayrı yazılmaları belli durumlara bağlı olarak belirlenir. Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinde de yer alan yazım kurallarına uymayan her tür yazım hatalı kabul edilir.

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Gelip geçici nasıl yazılır?

Bir sıfat olan gelip geçici TDK internet sayfasındaki Türkçe Sözlük kısmında "sürekli olmayan, kısa süreli" şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca “gelip geçici olmak” deyiminde de kullanılır. Sebatkâr olmayan insanlar için sık olarak kullanılan bir kelimedir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde gel geççi olarak da kullanıldığı olur ancak doğru ifade gelip geçici olmalıdır. Doğru yazılışı ise ayrı olarak belirlenmiştir çünkü Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik türdeki kelimelerden biridir.

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Gelip geçici ayrı mı yazılır?

Gelip geçici yazımı ayrı olmalıdır. Yanlış yazımları engellemek için oluşturulmuş olan Türkçe yazım kurallarına göre bu kelimenin bitişik yazılması doğru kabul edilmez. Türk Dil Kurumu da bu sıfat türündeki kelime için ayrı yazılmasını doğru olarak göstermiştir. Türkçede etmek, edilmek, olmak gibi yardımcı fiiller ile oluşturulan, hayvan adı bitki adı, nesne ya da eşya adı kullanılarak yapılan birleşik türde kelimeler ayrı yazılmalıdır. Gelip geçici kelimesi de bu özelliğe uygun olduğu için ayrı yazılması doğru kabul edilmiştir.

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Gelip geçici bitişik mi yazılır?

Gelip geçici doğru yazılışı ayrı olması gereken bir kelime olduğu için bitişik olarak yazılması yanlıştır. Türkçede bir kelimenin bitişik olarak yazılması için her iki kelimenin de ya da ikinci kelimenin bir anlam ya da ses düşmesine uğramış olması gerekir. Ayrıca Türkçede hayvan, bitki, eşya adı olan kelimeler ile hastalık isimleri, oyun isimleri, gök cisimlerinin isimleri, mahalle, köy, şehir gibi kelimeler ile oluşturulmuş tamlama kalıpları ile renk isimleri de bitişik yazılmalıdır.

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