Gelir gelmez taraftarı mest etti! Galatasaray'ın yeni transferi öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray’ın yeni transferi Noa Lang, sosyal medyada yaptığı sürpriz bir yorumla gündem yarattı. Hollandalı yıldızın, çocukluk arkadaşı Justin Kluivert’a “Come to Gala bro” çağrısı sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, ikilinin yakın dostluğu transfer söylentilerini de beraberinde getirdi.

Berker İşleyen
Galatasaray’ın ara transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang, henüz sahaya çıkmadan sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.

Hollandalı yıldız, bu kez yeşil sahalarda değil, sosyal medya üzerinden yaptığı bir hamleyle gündeme geldi.

'COME TO GALA'

Lang, çocukluk arkadaşı ve Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’ta forma giyen Justin Kluivert’ın Instagram paylaşımına “Come to Gala bro” (Galatasaray'a gel kardeşim) yorumunu bıraktı.

O VİDEOYU BEĞENMİŞTİ

Bu çağrı kısa sürede Galatasaraylı taraftarlar arasında heyecan yarattı. Kluivert’ın daha önce Lang’ın üçlü çektirdiği bir videoyu beğenmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Birbirleriyle oldukça yakın oldukları bilinen iki futbolcu, Hollanda’nın alt yaş milli takımlarında da uzun yıllar birlikte forma giymişti. Noa Lang’ın bu samimi çıkışı, transfer söylentilerini yeniden alevlendirirken, sarı-kırmızılı camiada “acaba” sorularını da beraberinde getirdi.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Noa Lang
