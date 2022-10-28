Gelir gelmez yaptı... Şenol Güneş neşteri vuruyor! Ümraniyespor karşısındaki Beşiktaş bambaşka

Alınan kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, teknik direktör arayışı uzun sürmedi. Siyah-Beyazlı taraftarların da yoğun baskısıyla yönetim, daha önce Beşiktaş ile birçok başarıya imza atan Şenol Güneş'i takımın başına getirirken, gerçekleştirilen imza töreninde yeni hocasıyla sözleşme imzaladı.

İmzanın hemen ardından soluğu tesislerde alan Şenol Güneş sağlık kontrolünden geçer geçmez, 12. haftasında 3 puanla ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor maçını düşünmeye koyulurken, bu mücadele öncesi kadroya yapacağı ilk dokunuşları da belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Valerien Ismael'in en çok eleştirildiği konu olan oyuncu tercihleri konusunda ince eleyip sık dokuması beklenirken, ilk olarak hücum hattına el atacak.

WEGHORST'TAN VERİM ALAMADI

Wout Weghorst'lu oyuna alternatif üretememesi sebebiyle Hollandalı golcüden son haftalarda beklenen verimi alamayan Ismael, ek olarak istikrarsız bir görüntü sergileyen Dele Alli'yi ilk 11'de oynatma konusunda ısrarcı olmuştu. Ayrıca Cenk Tosun'dan fazla yararlanmayan ve Jackson Muleka'yı da sürekli olarak hücum hattının sağında oynatarak skor üretme şansını azaltan Ismael ile başarısız sonuçların ardından yollar ayrıldı.

CENK 11'E MONTE EDİLECEK!

Şenol Güneş'in daha önce de birlikte çalıştırığı Cenk Tosun'u ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Ümraniyespor karşısında, Rachid Ghezzal'ın sakatlığı sebebiyle hücum hattının sağ önünde Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor. Orta sahada da görevin Gedson Fernandes'te olması, ek olarak sol bekte de Artur Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın forma giymesi planlanıyor.

KALEDE DEĞİŞİM

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka'nın da karşılaşmanın ikinci yarısında Weghorst'un bölgesinde süre alacağı tahmin edilirken, son haftaların düşüşteki ismi Ersin Destanoğlu'nun yerine de Mert Günok'un da kaleye geçmesi bekleniyor.



