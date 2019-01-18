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Gelmiş geçmiş en ilginç hastalıklar

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 18.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında yaşayan bu insanları ne dilleri, ne kültürleri, ne de inançları özel kılıyor. Onları milyonlarca insandan ayıran ve birbirlerini en iyi anlayacak duruma getiren nedenin altında hastalıkları yatıyor.

Milyonda bir görülecek hastalıklara sahip bu insanların dünyada eşi benzeri yok. Kimi karnında ikizini taşıyan, kimi boynuz çıkaran, kimi ise gün geçtikçe taşa dönüşen bu hastalar görenleri hayrete düşürüyor. İşte bilim insanlarını bile şaşırtan ilginç hastalıklar...

Dünyanın en tuhaf hastalıkları

Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi'nin ayaklarında yalnızca iki parmak var ve bu parmaklar çarpık.
'Ektrodactyly' adı verilen bu hastalık, nüfuslarının dörtte birini etkiliyor ve hastalık, yalnızca bu kabileye özgü. Çünkü, Vadoma kabilesinde, kabile dışı evlilik kesinlikle yasak

KENDİNİ HAMİLE SANIYORDU

KENDİNİ HAMİLE SANIYORDU
Kelly, karın bölgesinde gittikçe büyüyen şişliğin nedenini hamileliğe yorarak, hamilelik testi yaptırdı ancak sonuç her defasında negatif çıkıyordu.
Bunun üzerinde doktora giden Kelly, duydukları karşısında şoke oldu. Genç kadının karnında 7 bebek ağırlığında kist olduğu saptandı.
5 saat süren bir operasyonun ardından, 28 yaşındaki genç kadının karnındaki 26 kiloluk kist çıkarıldı.
Aslan Surat Sendromuyla 18 yaşından beri mücadele eden Hindistanlı Suresh, dayanılmaz acılar çekiyordu ve bu hastalığın tedavisi oldukça zor görünüyordu.
Suresh, 20 yıl boyunca bu hastalığın pençesinde yaşamıştı. Kemiklerin büyümesinden kaynaklanan sendromun tedavisi için kemiklerin alınması gerekiyordu.
Sunil Richardson isimli cerrah, Suresh'e yardım eli uzattı ve yüzündeki kemiklere gözle görülebilir bir müdahalede bulundu. 18 yaşından beri yaşadığı kemik hastalığı yüzünden toplumdan dışlanan genç adam, ameliyat sonrasında ismini değiştirdi.

ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI

ERKEN YAŞLANMA HASTALIĞI
Şimdilerde 6 yaşında olan çocuk, doğduğunda gayet normal bir görüntüye sahipti. Ancak annesi, 2 ay sonra çocuğunun vücudunda belli sarkmalar fark etti ve doktora başvurdu.
Doktorlar, çocuğun tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandığını söyledi. Küçük çocuk, erken yaşlanma hastalığına yakalanmıştı.

İÇİNDE BÜYÜYEN BİR İKİZİ VAR

İÇİNDE BÜYÜYEN BİR İKİZİ VAR
Veronica Cominguez isimli kız çocuğu, gelişimini tam olarak tamamlayamayan ancak bedeninde büyümeye devam eden ikiziyle dünyaya geldi.
Tayland'da gerçekleşen bu olayda, 14 yaşındaki Cominguez, ikizini içinde taşıyor ve ikizi onunla beraber büyümeye devam ediyor.
İkizinin, kolları ve elleri genç kızın göğsünün üzerinden görünüyor.
Genç kıza yardım etmek için, tedavi masraflarını karşılamak isteyen birçok insan çıkıyor.
Doktorlar, bu tür rahatsızlıklarda, sorun hayati bir bölgede yer almıyorsa, tedavinin kolay olduğunu belirtiyor.

OLDUKÇA BÜYÜK GÖRÜNÜYOR

OLDUKÇA BÜYÜK GÖRÜNÜYOR
Henüz 18 aylık olmasına rağmen, yaşça büyük bir insan görüntüsüne sahip olan Bangladeşli bebek, dünya üzerinde bu hastalığa yakalanan 21. kişi...

YÜZÜNDE ÖLÜMCÜL BİR LEKE VARDI

YÜZÜNDE ÖLÜMCÜL BİR LEKE VARDI
Doktorlar, Xiao Yan isimli genç kadını, doğuştan gelen ölümcül lekeden kurtarmak için sıra dışı bir tedavi tekniği kullandı. Lekenin alınması için yüzündeki derinin genişletilmesi gereken kadının yüzüne, 4 adet balon büyüklüğünde implant yerleştirildi ve leke alındı.
Tedavinin ilk aşamasında genç kızın ailesi, 100.000 yuan, yani yaklaşık 58 bin tl ödedi.

NÖROFİBROMATOZİS

NÖROFİBROMATOZİS
53 yaşındaki Sandra De Santos isimli kadın, gençliğinden beri 'Nörofibromatozis (NF)' hastalığının pençesinde yaşıyor. 3 çocuk annesi Santos, aşık olduğu adamla evlendiğini ve çok mutlu olduğunu söylerken, bedenindeki kabarcıklarla yaşamayı öğrendiğini de ekliyor.
Bu hastalık, 20'li yaşların başlarında ve ilk olarak duyma kaybıyla kendini gösteren bir hastalık...

GENETİK PALYAÇO HASTALIĞI

GENETİK PALYAÇO HASTALIĞI
Hindistan'da dünyaya gelerek, ruhani lider Budaya benzetilen bebek, doğduğu dönem çok konuşuldu.
Doktorlar, bebeğin gelişiminin tamamlanmadan dünyaya gelmesine sebep olan, 'genetik palyaço' hastalığına değinirken, bebeğin çok yaşamayacağını da belirtti.
Ancak Hindistan halkı, bebeğin ruhani lider Budanın ruhuyla dünyaya geldiğine inandığı için, ailenin evinde izdiham yarattı.

TAŞA DÖNÜŞEN ÇOCUK

TAŞA DÖNÜŞEN ÇOCUK
8 yaşındaki Bangladeşli Mehendi Hassan'ın vücudu, geçirdiği hastalık yüzünden gün geçtikçe taşa dönüşüyor. Küçük çocuk, bir şeye dokunduğunda canı acıyor ve hatta çoğu zaman yürümesi bile zorlaşıyor.
Annesi, oğlunun henüz 12 günlükken vücudunda yaralar gördüğünü fakat sivrisinek sokması sanıp önemsemediğini belirtirken, doktorların gittikçe yayılan bu hastalığa bir çare bulamadığına da değiniyor.

ANKYLOSİNG SPONDYİLİTİS

ANKYLOSİNG SPONDYİLİTİS
Endonezya'da gerçekleşen olay, görenleri hayrete düşüren bir diğer hastalık... 35 yaşındaki genç kadın, 10 yıldır hareketsiz duruyor. Hareket etmeye çalıştığında canını acıtan bu hastalık, omurgadan başlayarak tüm iskelet sistemini etkiliyor ve hareket etmesini engelliyor.
Doğru bir fizyoterapi ve egzersiz tedavisiyle ortadan kaldırılabilen hastalık, Sulami isimli genç kadını her zaman düz durmak zorunda bırakıyor.

DOĞUŞTAN KUYRUKLU

DOĞUŞTAN KUYRUKLU
Doğuştan kuyrukla doğan Hintli genç, geçirdiği bir operasyonla kalçasındaki kuyruktan kurtuldu.
Genç, hayatını zorlaştıran 18 cm'lik kuyruktan kurtulmak için hastaneye gelirken, doktorlar gencin ailesini, daha erken müdahale edilmediği için suçladı. Çünkü Hintli ailenin inancına göre, doğuştan kuyruklu insanlar, şanslı olarak dünyaya geliyordu.

DOKU BÜYÜMESİ HAYATINI KARARTTI

DOKU BÜYÜMESİ HAYATINI KARARTTI
53 yaşındaki Yuanhai isimli adam, yüzünde meydana gelen doku büyümesinden dolayı, duyma yetisini kaybetti ve dişleri ezildi.

'Uzaylı' lakaplı Yuanhai'nin tedavi edilmesi için bağış toplanıyor.

'Uzaylı' lakaplı Yuanhai'nin tedavi edilmesi için bağış toplanıyor.
Hastalığın pençesinde yıllarca yaşamış olan Yuanhai, gençliğinde ortaya çıkan bu hastalığı, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi edemediğini söylüyor.
Yuanhai, diğer insanlarla yan yana geldiğinde yüzünün büyüklüğü ortaya çıkıyor.

BOYNUZLARI ÇIKIYOR

BOYNUZLARI ÇIKIYOR
Çin'de yaşayan ve 100 yaşını çoktan geçmiş olan yaşlı kadının 6 santimetrelik boynuzu görenleri şoke ediyor.

KURT ADAM SENDROMU

KURT ADAM SENDROMU
'Werewolf Syndrome' isimli hastalık, çocukların aşırı kıllanmasıyla meydana gelen bir süreci ifade ediyor. Kurt adam sendromu da denen bu hastalık yüzünden, çocukların yüzlerinde ve diğer bölgelerinde uzun siyah kıllar çıkıyor.

MACRODACTYLY

MACRODACTYLY
Bu hastalık, el ve ayak parmaklarının aşırı iri olmasına sebep olur.

DİPROSOPUS

DİPROSOPUS
Bebeğin baş kısmının ya da yüzdeki bölgelerin anormal bir şekilde çoğalmasıyla meydana gelen ve son derece nadir görülen doğuştan hastalığa denir.

POLYMELİA

POLYMELİA
Bireyde, ikiden fazla kol veya bacak bulunması durumu.

EPİDERMODYSPLASİA VERRUİFORMİS

EPİDERMODYSPLASİA VERRUİFORMİS
Kişinin, siğil virüsüne karşı kalıtsal direnç eksiklik göstermesi nedeniyle yaşamı boyunca yaygın siğiller göstermesi haline denir. Halk arasında 'ağaç adam hastalığı' olarak bilinir.
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Anahtar Kelimeler:
sağlık operasyon ameliyat

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