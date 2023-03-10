MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelmiş geçmiş en zor Survivor'dan bir ayrılık daha! O isim de artık yok

Gelmiş geçmiş en zor Survivor'dan bir ayrılık daha! O isim de artık yok

10.03.2023 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadelenin sonucunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımında ipler iyice gerilmişken, adadan beklenmedik bir veda haberi geldi.

Gelmiş geçmiş en zor Survivor'dan bir ayrılık daha! O isim de artık yok

Acun Ilıcalı 2023 Survivor'ın gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu söylemişti. Her bölümde yarışmacıları biraz daha zorlayan yarışmada şok bir veda yaşandı. Gönüllüler takımından Senem'in kendi isteğiyle adaya veda ettiği açıklandı.

survivor-yarismacilari-ne-kadar-kazaniyor-2022-14843147_7292_amp

Gönüllüler takımında yarışan Senem, hem takım arkadaşlarıyla hem de ünlüler takımıyla sürekli bir kavga halindeydi. Yarışmacı arkadaşlarına sert çıkışları nedeniyle sürekli olarak uyarılan Senem, bugünkü oyuna çıkmamıştı.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-10T003614.026

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'ne döndü. Bir süredir Murat Ceylan'a emanet ettiği konseyi bugün kendisi sundu. Ilıcalı konsey'de Senem ile ilgili;
FqznyVgWYAAee2g
"Bu akşam için söyleyebileceğim tek bir şey var. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımızı almamıştık. Bu hafta Senem'in vedasıyla alakalı eleme olmayacak. Gelişmeleri size açıklayacağız." dedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında izleyiciler adeta ikiye bölündü. Senem ve Asena'nın destekçileri bu yeni gelişmeye çok kızarken, sevmeyenler de doğru karar olarak nitelendirdi.

FqFSMfoWAAkvLgm

Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Senem için kulanıcılar,

"Senem in gitmesinde daha guzel bir haber olamaz derken Asena nın da gitme ihtimalinin olması daha da iyisi yancı mervenin de ihtimali olması ne kadar harika bir gece 8 1 galibiyet erkeklerde dün kadınlarda 8 0 kırmızı daha ne olsun"

  • "Senem ve asena çok yakın kankaydı ertuğ’a falan mobbing yapıyorlardı ne oldu ? Zaten hiçbir zaman samimi gelmemişlerdi #Survivor2023 #survivor"

  • "Senem ne survivor’a ne de tv’ye yakışan bi karakter. Çok acil tedavi olmasını tavsiye ederim. Asena ve merve de sonrasında geliyor. Baştan seçilmemelilerdi." gibi yorumlar yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Deli Erdal'ını görenlerin ağızları açık kaldı!Kurtlar Vadisi'nin Deli Erdal'ını görenlerin ağızları açık kaldı!
Kurtlar Vadisi'nin Deli Erdal'ını görenlerin ağızları açık kaldı!Kurtlar Vadisi'nin Deli Erdal'ını görenlerin ağızları açık kaldı!
"Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki..."Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki...
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı survivor eleme ele

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da kamyonun devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

DSP'den Cumhur İttifakı açıklaması! 'Değerlendiririz'

Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi

Seçimde parmak boyası kullanılacak mı? Karar verildi

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklama!

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu!

Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.