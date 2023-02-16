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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği yeni bölümü ne zaman? 16 Şubat Show TV yayın akışı

16.02.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, 16 Şubat Perşembe günü Show TV yayın akışında yer almadı. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok kanal, dizi ve program yayınlarını durdurdu. Dizinin sevenleri, Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Gelsin Hayat Bildiği yeni bölümü ne zaman? İşte 16 Şubat Show TV yayın akışı...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam var mı yok mu? Gelsin Hayat Bildiği yeni bölümü ne zaman? 16 Şubat Show TV yayın akışı

Başrolde Ertan Saban, Devrim Özkan gibi oyuncuların yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 16 Şubat akşamında da yayınlanmayacak. Show TV'nin 16 Şubat günkü yayın akışında 20.00'da 'Zor Oyun' adlı sinema filmi yer aldı. Peki Gelsin Hayat Bildiği yeni bölümü ne zaman? İşte 16 Şubat Show TV yayın akışı...

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Yapım tarafından detaylar geldiğinde güncel açıklamalar sayfamızda yer alacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bu Sabah
12:00 Habertürk Ortak Yayın
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
20:00 Zor Oyun / Yabancı Film
21:30 Tehlikeli Görev / Yabancı Film

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