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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aydilge sürprizi!

01.12.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aydilge, Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi için kamera karşısına geçti. Aydilge, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği bu bölüm için ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısını seslendirdi.  

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aydilge sürprizi!

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan, ilgiyle izlenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 20’nci bölümünde Aydilge sürprizi yaşanacak.

Diziye konuk oyuncu olarak katılan Aydilge, özel olarak seslendirdiği ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısıyla seyirci karşısına çıkacak.

Aydilge-Gelsin Hayat Bildiği Gibi (4)
 
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 1 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de. 

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