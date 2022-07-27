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GEMİSANDER'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama

27.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİSANDER'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama

İZMİR (AA) - Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, NAe Sao Paulo gemisini söküm işinin devralmasına ilişkin sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu ve Brezilya Çevre Enstitüsü ile Basel Konvansiyonuna uygun olarak ilerlediğini aktardı.

Asbest, atom ve radyasyon konularında akredite kuruluşlar aracılığıyla gerekli envanter çalışmaları yapıldıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının notifikasyon belgesini onayladığını kaydeden Önal, gemide 600 ton civarında asbest bulunduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını, bu miktarda asbest oranının dünya genelindeki hiçbir gemide bulunamayacağını öne sürdü.

Kamil Önal, "Şimdi de asbestten umduğunu bulamayanlar gemide bunun dışında başka toksik maddelerin olduğunu söylüyorlar. Halkımızdan ricamız, lütfen asılsız haberlere inanıp kuşkuya ve yersiz korkuya kapılmasınlar. Bizler de bu bölgede yaşıyoruz. Bizler de aynı suyu içiyor, aynı havayı soluyoruz. Bizler de çocuklarımızı burada büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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