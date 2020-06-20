Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk yarışının içinde olan Başakşehir, dün akşam zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönerek yoluna kayıpsız devam etti. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen turuncu-lacivertliler, önce Aleksic ile beraberliği yakaladı, daha sonra ise Visca’nın ayağından gelen golle altın değerinde 3 puanı alarak İstanbul’a döndü.

Başakşehir forması altında dokuzuncu sezonunu geçiren Edin Visca, takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla her dönem turuncu-lacivertlileri sırtlayan oyuncuların başında yer aldı. 30 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonuna da Avrupa Ligi ve Süper Lig’de attığı goller, yaptığı asistlerle şimdiden damga vurmuş durumda.

11 PUANIN KURTARICISI

Tecrübeli futbolcu, sezon içerisinde Başakşehir’in Süper Lig'de oynadığı 28 müsabakanın 5’inde attığı kritik gollerle takımına tam 11 puan kazandırdı. Visca, ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1’e getirerek İstanbul temsilcisinin hanesine 3 puan yazdırdı. Bosna-Hersekli oyuncu, Fatih Terim Stadyumu’ndaki Sivasspor maçında da 55. dakikada attığı golle karşılaşmanın 1-1 bitmesini sağlamış ve turuncu-lacivertlileri mağlubiyetten kurtarmıştı. Edin Visca, yine 1-1 sona eren Denizlispor müsabakasında da tek golü atarak kazanılan bir puanın mimarı olmuştu. Süper Lig’in ikinci devresinde turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği’ni ağırladığı maçta oyun 1-1’lik skorla devam ederken Visca, 48 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarak Başakşehir’in 3 puanı 3 golle almasını sağladı. Başarılı oyuncu, son olarak da dün akşam Ankaragücü karşılaşmasının 73. dakikasında attığı golle hem takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı hem de sezon sonu hedeflerini ayakta tuttu.