Gemlik’te tekne sorununa belediye çözümü

Gemlik Belediyesi özellikle Kumla bölgesinde teknelerle ilgili sorunların çözümü için düğmeye basarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise teknelerin güvenli olarak saklanabileceği tekne park konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Emre Yazar, kayık ve tekne sahipleriyle Kumla İskelesinde bir araya geldi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tekne ve kayık sahiplerinin yıllardır tonozla bırakılan teknelerin toplanacağı endişesi duyduklarını belirtirken, “Biz Sahil Güvenlik Komutanımız ve Liman Başkanımızla beraber kötü duygu ve olumsuz düşüncelerden kurtarmak ve yasal mevzuata aykırı olan bu işi temize çıkartmak için inşallah bir çözüm üreteceğiz” dedi.

“Gemlik en şanslı lokasyon”

Gemlik’in Bursa ilinin 116 kilometrelik sahil şeridinin 35 bin 700 metresine sahip olduğunu ve Manastır bölgesinden başlamak üzere Küçük Kumla, Karacali, Narlı bölgelerinin kuzey rüzgarlarına kapalı olması münasebetiyle 116 kilometrelik sahil şeridinin en kıymetli lokasyonu olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, “Teknecilik yapmak için en uygun yer Kumla, Narlı ve Karacaali, Kurşunlu ve Mudanya bölgemiz bizim kadar şanslı değil ancak bu şansı Kumla’da kötüye kullanmışız. Bugün yerine 30 sene önce belediye başkanı olsaydım; sahil şeridindeki yüksek katlı binalar olmaz, bu tekneler ise insanların kulaç atma alanlarında bağlı olmazdı” dedi. Toplamda 394 teknenin bağlı olduğunu belirtirken, Gemlik’te 113 bin yurttaşın yaşadığını ve denizden istifade etmek her yurttaşın hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Gemlik’te yaşanan bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, “ Plaj dediğimiz yerde teknelerinizi bağladınız. Halatın üstünden atlarken kol kırıyor, kafamızı yarıyor ya da boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yerde halat var. Biz hem liman başkanımız, hem de sahil güvenlik komutanımızla oturduk ve konuştuk. Çözümü onlar üretti. Bu çözümde marinalarda kullanılan ortak tonozu kullanacağız. 10 bölge belirlendi. Bu bölgeye zincir çekilerek tekneler birbirine değmeyecek şekillerde bağlanacak. Bu konuda belediye izin verilmesi takdirde üstüne düşeni yapacak. Sizlerde maliyetine ortak olacaksınız. Bu meseleyi bu şekilde çözerken, hem tekne sahipleri hem de o teknelerin verdiği sıkıntı yüzünden yüzerken can güvenliği tehlikesi yaşayan vatandaşlarımız da mutlu olacak. İzinleri alıp zincirleri döşeyene kadar da geçecek sürede ise demirleme bölgesi dediğimiz bölgelerde tekneler tonoz atarak değil demirleyerek bekleyecek ” şeklinde konuştu.

Tekne park müjdesi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tekne park için çalışmaların başladığı müjdesini vatandaşlara aktarırken, “Kumla’da tekne park yapmak için çalışmalarımıza başladık. Araziler konusunda arayışlarımız devam ediyor. Tekne parkında tekneleriniz sadece dört ay değil, on iki ay boyunca güvende olacak. Yıllık bakım yapmak yerine belki dört yılda bir bakım yapacaksınız. O zaman sorunu geçici değil kalıcı olarak çözeceğiz” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın konuşmasının ardından Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve Sahil Güvenlik bot komutanı Emre Yazar’da konuyla alakalı bilgilendirmesini yaptı.