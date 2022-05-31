Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Ziraat Bankası ile Okyanus Koleji karşılaştı.

Ziraat Bankası, rakibini 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Okyanus Koleji'nin ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü olduğu şampiyonada, Altekma 4. sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından Ziraat Bankası takımına kupa ve madalyaları törenle verildi.



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