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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

31.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finalde Okyanus Koleji'ni 3-0 yenen Ziraat Bankası şampiyon oldu

Ziraat Bankası, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda birinci oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakasında Ziraat Bankası ile Okyanus Koleji karşılaştı.

Ziraat Bankası, rakibini 25-17, 25-19 ve 25-21'lik setlerle mağlup etti.

Okyanus Koleji'nin ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un üçüncü olduğu şampiyonada, Altekma 4. sırada yer aldı.

Müsabakaların ardından Ziraat Bankası takımına kupa ve madalyaları törenle verildi.

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