SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Genç futbolcu denizde boğuldu

Genç futbolcu denizde boğuldu

06.07.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Erikli'de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, boğularak hayatını kaybetti

Genç futbolcu denizde boğuldu

Edirne Erikli’de arkadaşları ile tatil yaparken serinlemek için denize giren 18 yaşındaki futbolcu Kerem Enginar, hayatını kaybetti.

Suya girdikten bir müddet sonra gözden kaybolan 18 yaşındaki Kerem Enginar, civardakilerin yardımı ile sudan çıkarıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kerem, hayatını kaybetti.

Kerem Enginar'ın Tekirdağ'daki Kapaklıspor altyapısında forma giydiği öğrenildi. Kapaklı Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Enginar ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Eren Aydın'ı Fenerbahçe ve Başakşehir izledi, Galatasaray kaptı!Eren Aydın'ı Fenerbahçe ve Başakşehir izledi, Galatasaray kaptı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Havai fişek kazası hayatına mal oldu!Havai fişek kazası hayatına mal oldu!
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah kimsenin ailesine genç yaşta evlat acısı vermesin sabırlar diliyorum çok üzücü Allah rahmet eylesin
HER YERE KURAN KURSU AÇANLAR,,,HAYATTA KALMA VE YÜZME KURSLARIDA AÇSANIZ...

En Çok Okunan Haberler

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

Yaşadığı ayrımcılığı ağlayarak anlattı!

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

F.Bahçe ve Başakşehir izledi G.Saray kaptı

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de görüşürüz

Türkiye'de görüşürüz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

Galatasaray'a öyle bir şey yapmıştı ki...

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.