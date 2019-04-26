Mynet Trend

Genç kadın mağazada pantolon denerken tacize uğradı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Denizli'de giyim mağazasına giren E.P. isimli kadın, pantolon denediği sırada, mağaza çalışanı Erol Y.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Erol Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadın mağazada pantolon denerken tacize uğradı!

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren E.P. isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi.

ELLE TACİZ ETTİ

E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi.

2

AĞLAYARAK MAĞAZADAN ÇIKTI

Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi.

Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu.

3

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü. E.P. de ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Marmaris'te korkutan depremMarmaris'te korkutan deprem
Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değiştiMansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Mağaza kadın taciz
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
ÖYLE AÇIK SAÇIK GİYİNİP MİLLETİ TAHRİK EDERSEN ELLERLER TABİ...
Şimdi ki kadınlar her türlü iş atıyorlar sonra biri bir şey yapınca masum moduna geçiyorlar. Ayrıca mağaza çalışanı bu kadını ellediyse parmak izi alsın polisler var mı bakalım. Erkekler dikkatli olsun iş atıp sonra tacizci diyip reklam yapıyor kadınlar.
mal la bu adamlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Havalimanı çalışanına hakarete tepki yağıyor

Havalimanı çalışanına hakarete tepki yağıyor

Son dakika! Marmaris'te korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç ekranı

2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

Müdür olarak atandığı okulda kavga edince gerçek ortaya çıktı

Müdür olarak atandığı okulda kavga etti, gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.