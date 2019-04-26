Genç kadın mağazada pantolon denerken tacize uğradı!

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya giren E.P. isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi.
ELLE TACİZ ETTİ
E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi.
AĞLAYARAK MAĞAZADAN ÇIKTI
Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi.
Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Erol Y., polis merkezine götürüldü. E.P. de ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)
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