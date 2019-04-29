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Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 29.04.2019 22:57 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Terminali’nde kadınlar tuvaletine girip fotoğraf çekmek isteyen sapık yakalandı.

Genç kadının arkasından kabine girip... Böyle sapıklık görülmedi

Olay önceki gece 02.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyon’a gitmek için terminale giden öğretmen G.B. (27) kadınlar tuvaletine girdi. Genç kadının peşinden kadınlar tuvaletine giren 23 yaşında ki M.Y. yan kabine girerek G.B.’nin fotoğrafını çekmek isterken yakalandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

G.B.’nin sert tepkisiyle karşılaşan M.Y., tuvalet görevlisinin de yardımıyla etkisiz hale getirildi. Genç kadın otogar polisine giderek M.Y.’den şikayetçi oldu. Polis; genç kadının, kadınlar tuvaletine giren M.Y’.nin ve tuvalet görevlisinin ifadelerini aldıktan sonra olayı Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine devretti.

Emniyette ki işlemlerin ardından M.Y. adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Terminali Sapık telefon

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