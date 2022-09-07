Genç kız, "kazayla" karnındaki dev kitleden kurtuldu

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaralı kurtulduğu trafik kazası sonrasındaki muayenede tespit edilen karnındaki yaklaşık 8 kilogramlık kitle başarıyla alınan hasta, sağlığına kavuştu.

Lise öğrencisi B.G'ye (17), 25 Ağustos'ta Ankara Caddesi'nde halk otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olan B.G, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde genç kızın karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.

Hastanenin Çocuk Cerrahi Bölümü Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Betül Öztürk tarafından acil şekilde ameliyat edilen B.G'nin karnından 60 santimetre çapına ulaşan yaklaşık 8 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

- "Neredeyse bu kitle tüm karnını kaplıyordu"

Operasyona ilişkin bilgi veren Öztürk, AA muhabirine, 17 yaşındaki kız çocuğunun yaralanıp acil servise getirilmesiyle sürecin çok hızlı ilerlediğini söyledi.

Serviste hastanın tedavisine başladıklarını, tomografisinde karnında oldukça büyük bir kitle olduğunu gördüklerini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Neredeyse bu kitle tüm karnını kaplıyordu. Aileyle görüşerek hızlı şekilde ameliyat kararı aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Sağ yumurtalık kaynaklı kitle başarılı şekilde alındı. Kitlenin organları sağa ve sola doğru sıkıştırdığını gördük. Kitle akciğer zarıyla temas halindeydi. Alt taraftan idrar torbasından akciğer zarına kadar uzanan oldukça büyük bir kitleydi. Bu kitle çok büyümüştü, eğer öğrenilmeseydi patlayabilirdi. Bu durumda da hayati tehlike ortaya çıkabilirdi. Daha da büyüyebilir ve ameliyat edilemez bir duruma gelebilirdi."

Ailelere çocuklarının mutlaka ara ara karın muayenelerini yapmalarını önerdiklerini vurgulayan Öztürk, "Eğer anormal bir büyüme görüyorsak, mutlaka doktora danışmalıyız. Aileler için zayıf bir çocukta göbek varsa, mutlaka bu dikkat çekici olmalı"

- Aile de kitleyi öğrenince çok şaşırdı

Anne Reyhan G. ise kızında hiçbir belirti olmadığını, kitleyi fotoğrafta görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Kızının kitleyi ne zamandır taşıdığını bilmediklerini belirten Reyhan G, şunları kaydetti:

"Bütün organlarına baskı yapmış. Çok şükür patlamadan kurtulduk. Kızım uzun zamandır diyet yapıyordu ancak bir türlü karın bölgesinden kilo veremiyordu. Hep merak ediyordu neden kilo veremediğini. Bu kitle yüzünden demek ki kilo veremiyormuş. Özellikle karnında şişlik olan aileler çocuklarının karın muayenelerini kesinlikle ertelemesin. İlk işim diğer çocuklarımı da muayene ettirmek olacak."

