Mynet Trend

Genç kızın çığlığı metrobüsteki taciz şüphelisini yakalattı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.10.2019 13:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da, metrobüsteki genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.

Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi.

Güvenlik görevlisi E. D.’yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

(DHA)

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Yer: Esenyurt... Polisle böyle çatıştılar!Yer: Esenyurt... Polisle böyle çatıştılar!
Çin’in Han Hanedanlığı’ndan dünyayı değiştiren 10 icatÇin’in Han Hanedanlığı’ndan dünyayı değiştiren 10 icat
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Metrobüs taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta şüpheliler polisle çatıştı! İşte o anlar

Yer: Esenyurt... Polisle böyle çatıştılar!

400 yıllık Han Hanedanlığı'nın hakimiyeti boyunca dünyayı değiştiren 10 icat

Çin’in Han Hanedanlığı’ndan dünyayı değiştiren 10 icat

Yusuf Güney sınırda! Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan ünlülere sert sözler

Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan ünlülere sert sözler

Vahşet! Kediyi mangalda yakmışlar

Vahşet! Kediyi mangalda yakmışlar

Sosyal medyada tepki çeken olay! Ayağı sakat atla hurda topladı,

Sosyal medyada büyük tepki! Ayağı sakat atla bunu yaptı

Korkunç! Her şey bir anda gerçekleşti

Korkunç! Her şey bir anda gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.