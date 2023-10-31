Genç kızların giyinişini eleştiren Tuğba Ekinci'nden tepki çeken sözler! 'Kadın kuyruk sallamazsa...'

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bugün Müge ile Gülşen'le 2.Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayındaki açıklamalarıyla tepki çeken Tuğba Ekinci'nin 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Canlı yayında genç kızların giyinişini eleştiren Ekinci, 'Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir' dedi.

'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' diyen Ekinci, 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' açıklamasıyla da tepki çekti.

Tuğba Ekinci'nin bu açıklamalarına dayanamayan İletişim Uzmanı Yelda Kırçuval ise canlı yayına bağlanıp 'Hiçbir kadın kıyafetinden dolayı ne şiddeti ne de tacizi hak etmiyor' açıklamasında bulundu.

Canlı yayında Müge ve Gülşen ile de ters düşen Ekinci açıklamalarının devamında 'Erkekler kadınlardan daha namuslu' dedi.





