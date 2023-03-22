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Genç kuaför çadır kentteki depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

22.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce mesleki eğitim merkezinde kuaförlük eğitimi alan 17 yaşındaki Elif Albayrak, evlerinin depremde zarar görmesi nedeniyle barındığı çadır kentte kadınlara gönüllü olarak hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, AFAD tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşam sürüyor.

Çadır kentlerde barınan afetzedelerin ihtiyaçları farklı kurum ve kuruluşlarca karşılanırken, bazı depremzedeler de aynı acıyı yaşayan insanlara gönüllü olarak destekte bulunuyor.

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'ndeki mesleki eğitim merkezinde depremden önce güzellik uzmanlığı ve kuaförlük bölümünde eğitim alan 17 yaşındaki Elif Albayrak da aynı kaderi paylaştığı depremzedelere yardımcı oluyor.

Hatay Stadyumu'ndaki çadır kent alanında baraka kuran Albayrak, ihtiyaç duyan depremzedelere burada kuaförlük hizmeti sunuyor.

"SOHBET ETMEK BANA DA İYİ GELİYOR"

Depremzede Elif Albayrak, AA muhabirine, depremle zor günler yaşadıklarını, bazı akraba ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Evlerinin hasarlı olması nedeniyle çadır kente yerleştiklerini ve kendisinin de başlangıçta "hayatım bitti, artık ben hiçbir şey yapamam" dediğini anlatan Albayrak, daha sonra aklına aynı kaderi paylaştığı kadınlara destek olma fikrinin geldiğini belirtti.

Ailesinin de kendisine destek vermesi ve bazı kurumların da katkısıyla çadır kentte mini bir iş yeri oluşturduğunu ifade eden Albayrak, "Çok ihtiyaçları vardı. Birbirimize destek oluyoruz. Buraya gelenler bana teşekkür ediyorlar. Yaşım da küçük olduğu için şaşırıyorlar ama çok mutlu olup dua ediyorlar. Çok ihtiyaçları vardı. Gönüllü olarak bu işi yapıyorum ve hiçbir şekilde para da kabul etmiyorum. Onlarla oturup sohbet ediyorum ve bu bana da iyi geliyor." diye konuştu.

Albayrak, malzeme eksikliği nedeniyle gelen taleplerden bazılarını geri çevirdiğini, bu konuda yardımseverlerden destek beklediğini kaydetti.

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