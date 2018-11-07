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Genç manken çiftçi oldu! Podyumdan seraya

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da uzun süre fotomodellik yapan 23 yaşındaki Yazgülü Amaj, Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu.

Genç manken çiftçi oldu! Podyumdan seraya

Zonguldak'ta doğup çocuk yaşlarda ailesiyle İstanbul'a taşınan Yazgülü Amaj, bir süre bazı dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı, fotomodellik yaptı. Kent hayatının stresinden uzaklaşarak bir yıl önce Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alana yakın yerde arazi satın alan Yazgülü Amaj, ev yaptırdı. İstanbul'da tanıştığı oyuncu ve dansçı Suriyeli Tarek Amaj ile evlendi. Annesi ve eşiyle birlikte çiftlikte yaşamaya başlayan Yazgülü Amaj, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç girişimci çiftçiler' adlı projesi kapsamında, Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurdu.?? 30 bin lira hibe alan Yazgülü Amaj, 40 bin lira da kendi sermayesini koyarak 70 bin liraya oluşturduğu istiridye mantarı serasında üretime başladı. Eşi ve annesinin desteğiyle üretime başlayan Yazgülü Amaj, 11 ton kapasiteli serasında 3 tona yakın istiridye mantarı yetiştirdi. Elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satmaya başladı.

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ŞAŞAALI VE YAPMACIK HAYATTAN KURTULMAK İSTEDİ

Marmaris ve doğa aşığı olmasının kendisini çiftçiliğe doğru götürdüğünü söyleyen Yazgülü Amaj, "Kalabalık metropol şehirlerin stresleri ile mesleğimin çeşitli zorlukları, genç yaşta çok yıprattı. Genç yaşlarda elde ettiğim o görkemli yaşam bana zevk vermemeye başladı. Herkesin gıpta ile baktığı o görkemli yaşam aslında görünenden çok farklı. O şaşaalı, yapmacık hayattan kurtulmak için Marmaris'e sıklıkla geliyordum. Karadeniz çocuğu olmam, doğa dokusu ve Marmaris aşkı beni buraya getirdi. Bir anda karar vererek gelecek yaşamımdaki huzur ve mutluluğa adım attım." dedi.

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"İHRACAT YAPMAYI PLANLIYORUM"

Marmaris ve çevresinde istiridye mantarının tadı ve sağlığa yararlarının bilinmediğini söyleyen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya'nın teşvikiyle işe giriştiğini belirten Yazgülü Amaj, "Önümüzdeki yıllarda çiftlik içinde ayrı küçük bir tesis kurarak mantarın kurutma ve paketleme işlemini yaparak, ihracat yapmayı planlıyorum. Yaptıklarımı öğrenen kadın komşularım ziyaretlerime gelerek, onlar da hibe alarak çeşitli alanlarda üreticilik yapmak istediklerini söyledi. Şu an çok mutlu ve huzurluyum" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nejmettin Kaya, bakanlığın desteğiyle amacın kırsalda genç girişimcilerle üretimi artırmak olduğunu söyledi.

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