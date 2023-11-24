Genç sporcu intihar etti! Emilia Brangefalt, günler öncesinden Instagram'dan paylaşmıştı...

Kısa bir süre önce kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan 21 yaşındaki genç atlet Emilia Brangefalt, yaşadığı stresten dolayı intihar ederek yaşamına son verdi.

"YAŞADIĞIM STRESTEN BİR TÜRLÜ KURTULAMIYORUM"

4 Kasım'da Instagram hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Brangefalt, “Sadece yürümek bana çok acı veriyor. Hastaneye gittim ve 20’den fazla kan testi/ekg/ bisiklet testi yaptım. Hepsi normal çıkmasına rağmen yaşadığım stresten bir türlü kurtulamıyorum” yazmıştı.

BAŞARILI BİR SPORCUYDU

Brangefalt, 2022 yılında Dünya Trail Şampiyonası’nda 3. olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştı. Henüz kariyerinin başında olan genç sporcunun intiharı sosyal medyada gündeme oturdu.





