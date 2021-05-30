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Genç sürücü Jason Dupasquier hayatını kaybetti

30.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MotoGP'nin alt organizasyonlarından Moto3 Dünya Şampiyonası, yaşanan kaza ile sarsıldı. Yarışta kontrolünü kaybederek yere düşen İsviçreli sürücü Jason Dupasquier hastaneye kaldırılmıştı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu yıl tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.

Genç sürücü Jason Dupasquier hayatını kaybetti

MotoGP'nin alt organizasyonlarından Moto3 Dünya Şampiyonası, yaşanan kaza ile sarsıldı. İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında İsviçreli 19 yaşındaki Jason Dupasquier, 9'uncu virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düştü. Jason Dupasquier, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından helikopterle Floransa'daki bir hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Jason Dupasquier ile ilgili bugün kötü haber verildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Jason Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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