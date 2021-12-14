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  4. Gençler, "Şehrin İyi Hali" konserinde bu sene Tuğkan'la buluşacak

Gençler, "Şehrin İyi Hali" konserinde bu sene Tuğkan'la buluşacak

14.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler, "Şehrin İyi Hali" konserinde bu sene Tuğkan'la buluşacak

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın 7'nci kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında, Tuğkan, 23 Aralık'ta jojo.live'da vereceği konserde Türkiye'deki tüm gençlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında 10 bin genç, 21 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle gönüllülük etkinliklerine katılacak.

İyilik hareketine katılıp gönüllülük sertifikasını alacak gençler, akbank.jojo.live web adresi üzerinden Tuğkan'ın vereceği özel konserde eğlenme imkanı bulacak. 23 Aralık'ta saat 22.00'de başlayacak online konseri, projeye katılan gençlerin yanı sıra tüm Türkiye'den ve dünyadan isteyen herkes tek bir tıkla ücretiz izleyebilecek.

Gençlerin STK'lar aracılığıyla gönüllülükle tanışmalarına imkan yaratan "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında Tuğkan da gönüllü gençlerle 16 Aralık'ta HAYTAP'ta bir gün geçirecek. Tuğkan, sokak kedileri için kedi evi yapımı etkinliğinde gençlerle birlikte çalışacak.

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