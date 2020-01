Gençler sordu, Başkan Aydıner cevapladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ‘Bayrampaşa Konuşmaları’ kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin görüşlerini paylaştığı ve çeşitli sorular yönelttiği etkinlikte Başkan Aydıner, her bir soruya özenle cevap verdi.

Başkan Atila Aydıner, ‘Bayrampaşa Konuşmaları’ kapsamında Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (BAYGEM) bulunan Gelişigüzel Kahve’de gençlerle bir araya geldi. ‘Gençlik Başkanıyla Buluşuyor’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençler birbirinden ilginç fikirlerini paylaştı ve Başkan Aydıner’e sorular yöneltti. Her bir soruyu büyük bir özenle cevaplayan ve bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Aydıner, “Geleceğin Bayrampaşa’sına ve Türkiye’sine yön verecek gençlerimizin görüş, düşünce ve önerileri bizler için çok kıymetli. Onlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz ve onların sesine daha fazla kulak vereceğiz” dedi.

Etkinlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar, Yalçın Sırakaya ve Naser Şimşek de hazır bulundu. Renkli görüntülere sahne olan programın sonunda Başkan Aydıner, gençler ile selfie çekti.