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Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de kötü bir performansa sahipken, Amed Sportif Faaliyetler çıkışa geçti. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Gençlerbirliği
Cumartesi 13:30
10.10.2026
Amed Sportif Faaliyetler
Stadyum: Eryaman Stadyumu Yayın: beIN Sports

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim 2026 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.

Cumartesi günü gerçekleşecek bu karşılaşmada, Gençlerbirliği'nin son dönemdeki durumu dikkat çekiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise form durumuyla öne çıkıyor.

Lig Durumu

Gençlerbirliği

13. Trendyol Süper Lig
O
6
G
2
B
1
M
3
P
7
5
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-8
Averaj

Amed Sportif Faaliyetler

1. Trendyol Süper Lig
O
6
G
4
B
1
M
1
P
13
15
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gençlerbirliği 5 / 13
Amed Sportif Faaliyetler 15 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Gençlerbirliği İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
4 – 4
Amed Sportif Faaliyetler Deplasman
Oynanan Maç
2
G / B / M
0 / 1 / 1
Gol
2 – 4

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gençlerbirliği M M M B G

tüm kulvarlar

  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 23.08.2026 Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
Amed Sportif Faaliyetler G G B G M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 31.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 24.08.2026 Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gençlerbirliği, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarırken, 3 mağlubiyet almıştır. Takım, rakiplerinden 10 gol fazla yemesiyle dikkat çekiyor ve bu durum, savunma zafiyetlerini gözler önüne seriyor.
Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak, ligdeki en güçlü takımlardan biri olma yolunda ilerliyor. Saldırı hattında etkili bir performans sergileyerek, toplamda 12 gol atmışlardır.

Eksik Oyuncular

Gençlerbirliği

4 eksik
Kevin Rodrigues Sakat Kasığından Sakat
Adama Traore Sakat
Oğulcan Ülgün Sakat
Cheikh Niasse Sakat

Amed Sportif Faaliyetler

3 eksik
Yira Sor Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Amadou Cisse Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Gökhan Gül Şüpheli

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Adama Traore (Sakat), Oğulcan Ülgün (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amadou Cisse (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gökhan Gül (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Ousmane Diabate Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Sekou Koita Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Abdurrahim Dursun Abdurrahim Dursun Gençlerbirliği 0 Gol 1 Asist
Gift Orban Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist
Dia Saba Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 3 Gol 0 Asist
Ermal Krasniqi Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist
Furkan Soyalp Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.

İkili Rekabet
0 Gençlerbirliği
2 Beraberlik
0 Amed Sportif Faaliyetler
  • 04.03.2025 Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig
  • 19.10.2024 Gençlerbirliği 1-1 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 2, Amed Sportif Faaliyetler 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman?

10 Ekim 2026 tarihinde.

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler maçı saat kaçta?

13:30'da.

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler maçında hangi oyuncular eksik?

Gençlerbirliği'nde Kevin Rodrigues, Adama Traore, Oğulcan Ülgün ve Cheikh Niasse; Amed Sportif Faaliyetler'de Yira Sor, Amadou Cisse ve şüpheli Gökhan Gül yok.

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler'in ligde kaç puanı var?

Gençlerbirliği'nin 7, Amed Sportif Faaliyetler'in 13 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği
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