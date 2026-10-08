Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim 2026 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.
Cumartesi günü gerçekleşecek bu karşılaşmada, Gençlerbirliği'nin son dönemdeki durumu dikkat çekiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise form durumuyla öne çıkıyor.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.
Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 1. sırada.
Gençlerbirliği, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarırken, 3 mağlubiyet almıştır. Takım, rakiplerinden 10 gol fazla yemesiyle dikkat çekiyor ve bu durum, savunma zafiyetlerini gözler önüne seriyor.
Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak, ligdeki en güçlü takımlardan biri olma yolunda ilerliyor. Saldırı hattında etkili bir performans sergileyerek, toplamda 12 gol atmışlardır.
Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Adama Traore (Sakat), Oğulcan Ülgün (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.
Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amadou Cisse (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gökhan Gül (Şüpheli) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 2, Amed Sportif Faaliyetler 2 gol attı.
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