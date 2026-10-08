Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği Cumartesi 13:30 Amed Sportif Faaliyetler

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler, 10 Ekim 2026 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor.

Cumartesi günü gerçekleşecek bu karşılaşmada, Gençlerbirliği'nin son dönemdeki durumu dikkat çekiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise form durumuyla öne çıkıyor.

Lig Durumu Gençlerbirliği 13. Trendyol Süper Lig O 6 G 2 B 1 M 3 P 7 5 Attığı Gol 13 Yediği Gol -8 Averaj Amed Sportif Faaliyetler 1. Trendyol Süper Lig O 6 G 4 B 1 M 1 P 13 15 Attığı Gol 7 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gençlerbirliği 5 / 13 Amed Sportif Faaliyetler 15 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı G Gençlerbirliği İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 4 – 4 AS Amed Sportif Faaliyetler Deplasman Oynanan Maç 2 G / B / M 0 / 1 / 1 Gol 2 – 4

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.

Amed Sportif Faaliyetler (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 13 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gençlerbirliği M M M B G tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G Amed Sportif Faaliyetler G G B G M tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gençlerbirliği, son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarırken, 3 mağlubiyet almıştır. Takım, rakiplerinden 10 gol fazla yemesiyle dikkat çekiyor ve bu durum, savunma zafiyetlerini gözler önüne seriyor.

Amed Sportif Faaliyetler ise son 5 maçı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak, ligdeki en güçlü takımlardan biri olma yolunda ilerliyor. Saldırı hattında etkili bir performans sergileyerek, toplamda 12 gol atmışlardır.

Eksik Oyuncular Gençlerbirliği 4 eksik Kevin Rodrigues Adama Traore Oğulcan Ülgün Cheikh Niasse Amed Sportif Faaliyetler 3 eksik Yira Sor Amadou Cisse Gökhan Gül

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Adama Traore (Sakat), Oğulcan Ülgün (Sakat) ve Cheikh Niasse (Sakat) yer almıyor.

Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda Yira Sor (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Amadou Cisse (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Gökhan Gül (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Abdurrahim Dursun Gençlerbirliği 0 Gol 1 Asist Gift Orban Amed Sportif Faaliyetler 7 Gol 2 Asist Dia Saba Amed Sportif Faaliyetler 3 Gol 0 Asist Ermal Krasniqi Amed Sportif Faaliyetler 0 Gol 2 Asist Furkan Soyalp Amed Sportif Faaliyetler 1 Gol 1 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Gift Orban, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ermal Krasniqi.

İkili Rekabet 0 Gençlerbirliği 2 Beraberlik 0 Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği 1-1 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda Gençlerbirliği 2, Amed Sportif Faaliyetler 2 gol attı.