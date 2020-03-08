YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

ANKARA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:47 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı.

Nadir Çiftçi takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Futbol Gençlerbirliği SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Aydemir Eczanesi
Cankaya
Aykut Eczanesi
Cankaya
Ayşenur Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Doğa Eczanesi
Cankaya
Övünç Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.