Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Çakmaklı: "Amacımız yeniden Arda Gülerler ve İrfan Can Kahveciler yetiştirmek"

İstanbul ve Anadolu’nun güçlü takımlarının korkulu rüyası olmak istediklerini söyleyen Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Amacımız Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de kalıcı olması ve tekrardan Arda Gülerler, İrfan Can Kahveciler yetiştirmesi" dedi.

Berker İşleyen

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı ile Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç, Ankara’da basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Çakmaklı, Ali Ekber Düzgün’ün istifasında yönetimin bir zorlaması olmadığını belirtti. Düzgün’ün sportif ve finansal hataları olduğunu ve bu sebeple istifasının kabul edildiğini kaydeden Çakmaklı, Gençlerbirliği’nin yeniden İstanbul ve Anadolu takımlarının korkulu rüyası olmasını hedeflediklerini söyledi. Geliç ise yaptığı açıklamada, transferde Hüseyin Eroğlu’na hazır bir takım veremediklerini anlattı.

"HATALI KARARLARDAN DOLAYI ALİ EKBER BEY’İN YAPTIĞI İSTİFAYI KABUL ETTİK"

Transfer sezonunun başından son gününe kadar transferlerde Ali Ekber Düzgün’ün birinci yetkili olduğunu aktaran Çakmaklı, "Biz aslında Ali Ekber beye görevi bıraktırmadık. Orada biz sürece başkanın talimatıyla yönetimin de bazı üyelerinin dahil olacağını söyledikten sonra Ali Ekber Bey kendisi istifa etti. Bizim yaptığımız açıklamada da kimsenin aklında bir soru işareti uyanmasın. O ana kadar 4’te 0 almış bir takım var. Sportif anlamda başarısız, finansal anlamda da bizi zorlayacak, gelecekte Gençlerbirliği’ni zorlayacak bütçeli transferlerin yapılması. Sportif ve finansal hatalı kararlardan dolayı Ali Ekber Bey’in yaptığı istifayı kabul ettik ve bu istifayı kabul etme nedenimizi açıkladık" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ YENİDEN ARDA GÜLERLER VE İRFAN CAN KAHVECİLER YETİŞTİRMEK"

Maddi, manevi tüm yönetim kurulu üyelerinin kulübe ne fayda sağlayacağını düşündüğünü ve bunun mücadelesini verdiklerini söyleyen Aykut Çakmaklı, "Bizim amacımız 4 yıl sonra tekrar Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de kalıcı olması ve tekrardan Arda Gülerler, İrfan Can Kahveciler yetiştirmesi. Aynı zamanda tekrar İstanbul ve Anadolu’nun güçlü takımlarının korkulu rüyası olması. Gençlerbirliği’nin genetiğinde bu var. Gençlerbirliği, Süper Lig’in en köklü camialarından biri ve biz nereye gidersek gidelim Gençlerbirliği’nin yönetimi geldi diye bizi kucaklıyorlar" şeklinde konuştu.

İSMAİL GELİÇ: "BİZ HOCAYA NE YAZIK Kİ ZAMANINDA BİR TAKIM VEREMEDİK"

Hüseyin Eroğlu’na haksızlık ettiklerini düşündüğünü aktaran Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç ise yönetim içerisinde de çok eleştirdiklerini dile getirdi. Geliç, "Biz hocaya ne yazık ki zamanında bir takım veremedik. Ben antrenmanları izleyen, orada destek olmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Altyapıdan 6-7 tane oyuncuyla antrenmanlara çıkmak zorunda kaldı. Daha geçen hafta ilk kez kaliteli oyuncuların dahil olduğu bir antrenman yapabildi. Zaman tanıma noktamız bu yüzden değerli. Dünyada çok az kulüp teknik direktörüne 5 yenilgiden sonra ‘sen devam et’ diyecektir" diye konuştu.

