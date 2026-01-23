SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Şanal: "Onyekuru takımda kalacak"

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, Henry Onyekuru’nun takımda kalacağını dile getirirken, Zan Zuzek’in Amed Sportif Faaliyetler’e transferinin de gerçekleşmediğini belirtti.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Şanal: "Onyekuru takımda kalacak"
Berker İşleyen

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Mehmet Şanal, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Şanal, Gençlerbirliği’nin hedeflerini, duruşunu ve geleceği dair vizyonunu şeffaf bir iletişim anlayışıyla paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Kulüp ile basın arasındaki bağı kuvvetlendirmek istediklerini aktaran Şanal, "Eleştiriye açık, doğru bilgiye dayalı ve samimi bir iletişimin hem kulübümüze hem de Türk sporuna katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Gençlerbirliği sadece bir spor kulübü değil, bir duruş, bir kültür, aynı zamanda bir geleneğin adı. Hiç kuşkusuz basınımız bizimle yürünecek bu yolda en kıymetlimiz" diye konuştu.

"ZAN ZUZEK KONUSU KAPANDI"

Zan Zuzek’in, Amed Sportif Faaliyetler’e transferine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şanal, "Zuzek konusu kapandı. Biz Amedspor ile anlaştık. Fakat Amedspor oyuncuyla anlaşamadı. Dün gece itibarıyla durum bu" ifadelerini kullandı.

"ONYEKURU TAKIMDA KALACAK"

Onyekuru’nun takımda kalacağını da vurgulayan Başkent ekibinin basın sözcüsü, "Hatta takip ettiyseniz 2-3 gündür antrenmanlarda çok iyi. Takımda kalmasını biz istiyoruz. Çünkü Onyekuru’nun ismiyle Gençlerbirliği’nin ismi bütünleşirse hem marka değeri olarak hem de Onyekuru’nun bize katacaklarıyla iyi noktaya geleceğini düşünüyoruz. Sakatlıklar yaşadı, bazı sıkıntılar yaşadı. Biz de yönetime yeni geldik. Onyekuru ile iyi bir iletişim kuruyoruz" cümlelerine yer verdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva: Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordumRafa Silva: Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum
Alperen Şengün’den, Philadelphia potasına 13 sayıAlperen Şengün’den, Philadelphia potasına 13 sayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.