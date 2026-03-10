SPOR

Volkan Demirel puanla döndü! 3 maçlık kötü seriye son verdi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip daha etkili olduğu mücadelede gol bulamazken, Gençlerbirliği deplasmanda aldığı 1 puanla üç maçlık dış saha serisinde puan hasretini bitirdi. Bu sonuçla Alanyaspor 27, Gençlerbirliği ise 25 puana ulaştı.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Volkan Demirel’in ikinci dönemini yaşadığı Gençlerbirliği, Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor karşısında sahada daha etkili görünen taraf oldu. Ancak ev sahibi ekip yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ 3 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Deplasmanda oynadığı karşılaşmada hücumda istediği üretkenliği gösteremeyen Gençlerbirliği, buna rağmen sahadan bir puanla ayrılmayı başardı. Ankara temsilcisi böylece dış sahada oynadığı üç maçın ardından yeniden puan aldı.

