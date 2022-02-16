Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve koşusuyla başlayan antrenman, pas-koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda top kapma çalışması yapan başkent ekibi, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak.



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