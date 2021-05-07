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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak

07.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin bu maçı kaybetmesi durumunda son iki haftaya girilirken küme düşme ihtimali de bulunuyor.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 51 puanla 10. sırada yer alıyor.

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