Gençlerbirliği hocası Volkan Demirel'den G.Saray maçı öncesi açıklama!

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde çiçeği burnunda teknik direktör Volkan Demirel’den maç öncesi açıklamalar geldi. Demirel’in "Galatasaray'ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Planladığımız bir durum var ve bu planı sahaya yansıtacağız’’ sözleri gündem oldu. | Galatasaray haberleri…

Burak Kavuncu
Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara ekibinde tknik direktör Volkan Demirel basın mensupları ile bir araya geldi ve önemli maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

‘‘PUAN YA DA PUANLAR ALINMASI GEREKEN MAÇ’’

Gençlerbirliği hocası Volkan Demirel den G.Saray maçı öncesi açıklama! 1

Volkan Demirel, “Kazanılması ya da puanlar alınması durumunda kendi adımıza hem moral ve motivasyon anlamında iyi olacak. Göztepe maçı skor olarak kötü gitti ama ona rağmen oyuncularımızın inancıyla iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Başakşehir maçında da Göztepe maçının bence devamı geldi. Hem iyi oyun geldi hem de skor geldi. Başakşehir maçındaki oyundan çok memnunum. Sonra biliyorsunuz ki Antalya'ya gittik. Antalya'da fiziksel anlamda kendimiz yukarı çıkacağımız bir planlamayla bir hazırlık maçı yaptık. Orada skor olarak belki istediğimiz olmadı ama oyun olarak istediklerimizi yapma anlamında gerçekten bize inanmış bir takım var. Galatasaray maçının da bizim adımıza çok değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için orada olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çünkü iyi çalışan bir takım var." dedi.

ONYEKURU’NUN SON DURUMUNU AÇIKLADI!

Gençlerbirliği hocası Volkan Demirel den G.Saray maçı öncesi açıklama! 2

Volkan Demirel, "İstediğimiz performans anlamında hepimizin beklediği, bildiği Onyekuru değil. Ama kendisi istiyor. Bence kısa zamanda inşallah istediklerimizi eğer becerebilirse takımdaki yerini de alacak. Şu an ilk 11 oynaması için soru işaretleri var ama sonradan tamamlayıcı oyuncu olarak Onyekuru elimizdeki bir değer. O değeri de değerlendirmek istiyoruz. Antalya kampını çok iyi geçirdi. Orada biraz fiziksel yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Dizinden dolayı ve geçmiş sakatlığından dolayı bir ağrısı vardı. Bir idmana katılmadı. Kendisi için, ‘parasal durumlardan dolayı idmana çıkmadı’ dediler ama öyle bir şey yok. Tamamen dizindeki problemden dolayı bir günlük antrenmana çıkmamış oldu. Öyle bir şey olsa zaten hazırlık maçında da oynamazdı. Takım içinde herhangi bir sorun yok. Sakat oyuncularımız da dönmeye başlıyor. İyi bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘‘AZ ÇOK TAHMİN EDEBİLİYORUZ…’’

Gençlerbirliği hocası Volkan Demirel den G.Saray maçı öncesi açıklama! 3

Volkan Demirel, "Galatasaray'ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Daha önce hocalık zamanımda Okan Hoca'ya karşı da oynamışlığım var. Planladığımız bir durum var ve bu planı sahaya yansıtacağız” dedi.

ÖDEME SKINTILARINA DEĞİNDİ!

Gençlerbirliği hocası Volkan Demirel den G.Saray maçı öncesi açıklama! 4

Volkan Demirel, "Türkiye'deki her kulüpte maaş ödemesinde 1-2 ay sıkıntılar vardır zaten. Bunlar kabul edilebilir sıkıntılar. Personelin bütün maaşları geçen hafta yattı" ifadelerinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Henry Onyekuru Volkan Demirel son dakika açıklama galatasaray
