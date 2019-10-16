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Gençlerbirliği ilk galibiyetine ulaşma peşinde

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 16.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, "Bir galibiyet aldıktan sonra bu takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

Gençlerbirliği ilk galibiyetine ulaşma peşinde

Gençlerbirlği, 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Kaplan ve Brezilyalı savunma oyuncusu Flavio Ramos, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde henüz galibiyeti olmayan Gençlerbirlği'nde teknik direktör Kaplan, "7 maçta 3 puan bize yakışmıyor. Onun dışında her şey çok iyi. Oyuncularımız moral ve motivasyon olarak iyi durumda. Burada çok karakterli bir oyuncu grubu var. Bir galibiyet aldıktan sonra bu takımın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Yenildiğimiz müsabakalarda dahi ezilmedik ama bir türlü maç kazanamadık" diyen Kaplan, şöyle devam etti:

"Bizim tek sıkıntımız bu. Bunu da inşallah Antalyaspor maçıyla atlatıp, takımı düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız hep galibiyet üzerine. Cesaretli bir adamım. Geçen hafta ilk kez bir maçta gol yemedik. Bu maçta savunmamızı sağam tutup, bulduğumuz pozisyonlardan faydalanıp, kazanmak istiyoruz."

Kaplan, Antalyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi yendiğini hatırlatarak, "Biz de Galatasaray ile iyi bir maç oynadık, puan aldık. Bulduğumuz pozisyonlara baktığımızda, kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir karşılaşma olacak. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bir an önce 3 puan alıp, takımın üzerindeki ufak da olsa baskıyı kaldırıp, lige yeniden giriş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezalı ve sakat oyuncuları bulunduğuna değinen Kaplan, "Ahmet Oğuz ve Toure cezalı, Fabricio ile Diallo'nun sakatlığı var ama bizim için önemli değil. Antrenmanda iyi çalışan bir oyuncu grubu olduğu zaman, bu maça da yansır. Önemli olan kişiler değil, takım oyunu. İyi çalışan bir oyuncu grubuyla gidip, Antalya'dan üç puanla döneceğiz" diye konuştu.

FLAVİO: GALİBİYET İÇİN GİDİYOR

Brezilyalı stoper Flavio, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Antalyaspor maçında üç puan hedeflediklerini dile getiren Flavio, "İyi hazırlandık. Önemli bir ekibe karşı oynayacağız. Onlar da son maçlarını kazandılar. Fakat biz galibiyet için gidiyoruz. Önemli bir takıma karşı galip geldiler, moralli olmaları gerekiyor. Zorlu bir maç olacak ama bizim hedefimiz belli." şeklinde konuştu.

Flavio, Gençlerbirliği'nin sezona iyi başlayamamasıyla ilgili soruya, "İyi bir takımız, kaliteli oyunculardan kuruluyuz ve iyi de çalışıyoruz ama bazı şanssızlıklar oldu. Bazen istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Antalyaspor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

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