ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 60. dakikasında Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 6 dakika sonra Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

Maçın yıldızı Sefa Yılmaz, 77'de bir kez daha sahneye çıktı ve Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Diego dk. 41 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım x(Sefa Yılmaz dk. 46 xxx), Candeias xxx(Polomat dk. 90+2 ?), Ayite xx(Mugni dk. 75 x), Cordovil x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati