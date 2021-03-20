SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği
  4. ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

20.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekip Gençlerbirliği’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri Sefa Yılmaz atarken, Kasımpaşa'nın tek sayısını ise Yusuf Erdoğan kaydetti. Kırmızı- siyahlı takım geçen hafta Süper Lig'de Fenerbahçe'yi de aynı skorla mağlup etmişti.

ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Özcan Bizati'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 60. dakikasında Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 6 dakika sonra Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

Maçın yıldızı Sefa Yılmaz, 77'de bir kez daha sahneye çıktı ve Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Diego dk. 41 x), Halil İbrahim Pehlivan xx, Soner Dikmen xx, Mendoza xx, Murat Yıldırım x(Sefa Yılmaz dk. 46 xxx), Candeias xxx(Polomat dk. 90+2 ?), Ayite xx(Mugni dk. 75 x), Cordovil x
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Tosic xx, Haddadi xxx, Drinkwater xx( Doğucan Haspolat dk. 63 x), Aytaç Kara xx, Hajradinovic x, Koomson xxx(Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xxx(Anıl Koç dk. 86 ?), Thelin x(Koita dk. 71 x)
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 60, 77) (Gençlerbirliği), Yusuf Erdoğan (dk. 66) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Ayite, Soner Dikmen, Diego (Gençlerbirliği), Hadergjonaj (Kasımpaşa)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Özcan Bizati ile ilk sınavÖzcan Bizati ile ilk sınav
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği Kasımpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Fuat Çapa: Yediğimiz goller hep mistik gollerdi

'Yediğimiz goller hep mistik gollerdi'

ÖZET | Gençlerbirliği - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Gençlerbirliği'nden üst üste 2. galibiyet

Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında

Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati ile ilk sınav

Özcan Bizati ile ilk sınav

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Gençlerbirliği'nde Özcan Bizati dönemi

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmakla yollar ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık resmen açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.