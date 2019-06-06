Gençlerbirliği kongre kararı aldı

Duayen Başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda 30 yıl sonra küme düşerek sevenlerini üzen Gençlerbirliği'nde sessiz sedasız kongre süreci başladı. Spor Toto 1'inci Lig'i ikinci sırada tamamlayarak bir yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen başkent kulübünde kongre hazırlıkları sürüyor. Ankara'da yayınlanan yerel bir gazeteye verilen ilana göre genel kurul, Ramazan Bayramı nedeniyle 9 güne uzayan tatilin son gününde 9 Haziran Pazar günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak. Eğer bu toplantıya kulüp üyelerinin yarısından bir fazlası katılmazsa genel kurul, 16 Haziran günü katılımcı sayısına bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Şalonu'nda saat 10.00'da bir araya gelerek yönetim kurulunu ve kulüp başkanını seçecek. OLAĞAN MI OLAĞANÜSTÜ MÜ? Kamu yararına dernek statüsünde yönetilen Gençlerbirliği tüzüğünde yer alan "Genel kurul 3 yılda bir Mayıs ayında toplanır" hükmüne rağmen 2018 yılı Mayıs ayındaki Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmemişti. Mevcut başkan ve yönetiminin göstermiş olduğu mazeret kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Bu yüzden 16 Haziran'da toplanacak olan genel kurulun olağan mı olağanüstü kongre mi olacağı belirsiz. Genel Kurul ilanında yer alan "Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl süreyle belirlenir" ibaresini değerlendiren spor hukukçuları, bu hükmün yer aldığı bir genel kurulun "olağan" sıfatını taşıyamayacağını belirtiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GENEL KURUL NEDEN TOPLANMADI? İlhan Cavcav'ın vefatından sonra yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen Murat Cavcav, geçen yıl toplanmayan Genel Kurul'a gerekçe olarak kulübün içinden geçtiği özel durumu göstermiş, başkanvekili Arif Ölmez de transfer hazırlıkları yapmaları gereken o dönemde Genel Kurul'la vakit kaybetmemeleri gerektiğini ifade etmişti. Geçen sezon başında istifa eden bazı yöneticilerden Arda Çakmak olası bir genel kurul için adaylığını açıklamıştı. Tüzük gereği toplanması gereken genel kurulun iptalini değerlendiren Arda Çakmak, kulüpteki mali problemleri işaret etmişti. GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GENEL KURUL ŞİMDİ NEDEN TOPLANIYOR? Spor Toto 1'inci Ligi'nde şampiyon Denizlispor'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde yönetim, arkalarına aldıkları başarı rüzgarı ile güven tazelemek istiyor. Öte yandan mevcut yönetim küme düşülen 2017-2018 sezonu ve devamında sürekli istifalarla eksilmiş durumda. Murat Cavcav yönetiminden bu sürede Arda Çakmak (Asbaşkan), Sinan Gürsoy (Genel Sekreter), Hakan Kaynar (Basın Sözcüsü), Hıfzı Kuruşa (Sayman), Cem Şükrü Kaya (Genel Sekreter), Aykut Akalın (Basın Sözcüsü), Murat Yıldız (Mali Asbaşkan), Sertaç Muratal (Asbaşkan) istifa etti. Her ne kadar yönetim kurulu yedek listeden isimlerle takviye edilse de Murat Cavcav'ın daha uyumlu bir yönetim kurmak istediği iddia ediliyor.

OLAĞAN GENEL KURUL'DA SEÇİLENE TEBRİK VAR, ÜYELERE DAVET YOK Ramazan Bayramı'nın uzatılması ile 9 güne çıkan uzun tatilin son günü toplanacak olan Gençlerbirliği Genel Kurulu'na dair yerel gazetede yayınlanan ilan dışında kulüp tarafından üyelerine henüz bir davet yapılmadığı öğrenildi. Kulübün resmi internet sitesinde 1 Haziran'da Ankara'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul'unda başkan seçilen Nihat Özdemir'i tebrik eden bir mesaj yayınlanırken, ilki 8 ikincisi 15 gün sonra toplanacak Genel Kurul'la ilgili herhangi bir davet yer almıyor. Kulübün sosyal medya hesaplarında da genel kurulla ilgili herhangi bir çağrı olmaması 16 Haziran 2019 günü toplanacak genel kurula az sayıda üyenin gelmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KAÇ ÜYESİ VAR Bir sezonda milyonlarca liralık bütçeleri yöneten başkent kulübünde yönetim kurulu ve başkanı belirleyecek üye sayısının 2000'in üzerinde olduğu iddia ediliyor. Geçen yıl boyunca toplanması gereken genel kurul öncesi kamuoyunu bilgilendiren Arda Çakmak ve arkadaşları Murat Cavcav'ın başkan olarak seçildiği genel kuruldan hemen önce kulübe 700'ün üzerinde yeni üye kaydedildiğini iddia etmişlerdi. Pazar günü İlhan Cavcav Tesisleri'ne 1000 kişiden fazla üye katılırsa toplantı yapılabilecek.