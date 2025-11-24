SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları hız kazanırken teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği üç oyuncu için ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Yusuf Demir'in ayrılığına kesin olarak bakılırken bu isimle birlikte 2 isme daha veda edilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi
Berker İşleyen
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra yolların ayrılacağı oyuncular konusunda da hazırlıklarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un son açıklamaları, bazı isimlerin kadroda düşünülmediğinin sinyalini verdi.

“KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi 1

Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, devre arası planlamasında ayrılıkların gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz.”

YUSUF DEMİR İÇİN AYRILIK KARARI

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi 2

Galatasaray’da formayı değerlendiremeyen isimlerden Yusuf Demir’in, devre arasında takımdan gönderileceği belirtiliyor. Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan genç oyuncunun yeni bir takıma yönlendirilmesi planlanıyor.

BERKAN KUTLU'YA DA VEDA

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi 3

Yusuf Demir’in yanı sıra takımda daha fazla süre bulmak isteyen Berkan Kutlu’nun ayrılık talebine de sıcak bakılıyor. Oyuncuya gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Berkan’ın önünü açmaya hazırlanıyor.

AHMED KUTUCU İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi 4

Performansı beklentilerin altında kalan bir diğer isim Ahmed Kutucu. Galatasaray, genç oyuncu için devre arasında gelebilecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Böylece sarı-kırmızılılarda üç oyuncu için ayrılık süreci resmen başlamış durumda.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray yönetiminden Şampiyonlar Ligi kararı!Galatasaray yönetiminden Şampiyonlar Ligi kararı!
Taraftarın aklındaki tek soru: Derbide...Taraftarın aklındaki tek soru: Derbide...
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Yusuf Demir Berkan Kutlu son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.