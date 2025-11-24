Gençlerbirliği maçı sonrası olanlar oldu! Okan Buruk 3 futbolcuyu tamamen sildi

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra yolların ayrılacağı oyuncular konusunda da hazırlıklarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk’un son açıklamaları, bazı isimlerin kadroda düşünülmediğinin sinyalini verdi.

“KADROMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, devre arası planlamasında ayrılıkların gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz.”

YUSUF DEMİR İÇİN AYRILIK KARARI

Galatasaray’da formayı değerlendiremeyen isimlerden Yusuf Demir’in, devre arasında takımdan gönderileceği belirtiliyor. Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan genç oyuncunun yeni bir takıma yönlendirilmesi planlanıyor.

BERKAN KUTLU'YA DA VEDA

Yusuf Demir’in yanı sıra takımda daha fazla süre bulmak isteyen Berkan Kutlu’nun ayrılık talebine de sıcak bakılıyor. Oyuncuya gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Berkan’ın önünü açmaya hazırlanıyor.

AHMED KUTUCU İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Performansı beklentilerin altında kalan bir diğer isim Ahmed Kutucu. Galatasaray, genç oyuncu için devre arasında gelebilecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı. Böylece sarı-kırmızılılarda üç oyuncu için ayrılık süreci resmen başlamış durumda.